Почему всем "до лампочки": как компенсировать ущерб от ненадлежащих коммунальных услуг

Моргнул свет, и в результате "сгорел" мотор холодильника. Застряли в сломавшемся лифте и час ждали мастера. Зимой батареи еле теплые, а в жару, как нарочно, отключили холодную воду. Каким образом людям компенсировать ущерб от коммунальных услуг ненадлежащего качества, разбирался Zakon.kz.

Будь то сломанный бытовой прибор или оплаченная, но неосуществленная коммунальная услуга – это нарушение гражданских прав, в частности, права собственности. Гражданский кодекс РК предусматривает общий порядок защиты гражданских прав в статье 9 посредством суда, арбитража, а в некоторых случаях – и самозащиты. Однако в ГК – в пункте 6 статье 10 – предусмотрен и особый порядок защиты прав потребителей, который детализируется соответствующими НПА.

В Казахстане поправками от 20.06.2020 в Закон РК "О защите прав потребителей" внедрен так называемый трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей: 1 этап – продавец и субъекты досудебного урегулирования споров, 2 этап – государственные органы, и только 3 этап – суд (согласно статьям главы 6-1 Закона).

Как видим, защита гражданских прав вообще и прав потребителей существенно отличаются. В споре, например, соседей из-за границ их земельных участков они вправе сразу обращаться с гражданским иском в суд. Если же человек купил в салоне автомобиль, который оказался бракованным, то закон считает его потребителем, и тогда обращению в суд должен предшествовать досудебный этап. Сначала претензия продавцу с предложением о добровольном возмещении ущерба, а если обращение не привело к результатам, жалоба в уполномоченный государственный орган контроля. Иначе суд иск вернет в соответствии с пп. 1) части 1 статьи 152 Гражданского процессуального кодекса РК.

Законодатель ввел эти правила якобы из добрых побуждений: в заботе о дополнительной защите потребителей, которые, как известно – слабая сторона во взаимоотношениях с продавцами, поскольку в отличие от последних не являются профессиональными участниками рынка. Благодаря же новой системе потребители обретают покровительство государства и больше возможностей в защите своих прав и интересов.

На самом деле этот аргумент – сомнительный. К нему мы еще вернемся, а пока констатируем следующее. Чтобы определиться, как защищать нарушенные права, надо сначала выяснить, кем является пострадавший собственник имущества в многоквартирном доме: потребителем или просто физическим лицом. Вправе ли он сразу подавать в суд или предварительно обязан пройти все вышеназванные круги юридического ада?

Потребительское отношение к потребителю

Председатель ОО "Добровольное общество защиты прав нанимателей" Владимир Пермин обращался в различные госорганы за официальным разъяснением. В частности, вот какой ответ он получил из Министерства торговли и интеграции РК (в чьем ведомстве находится Комитет по защите прав потребителей).

"Согласно подпункту 10) статьи 2 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", коммунальными услугами являются услуги, предоставляемые потребителю, включающие водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, мусороудаление, обслуживание лифтов, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания (пребывания). При этом, в соответствии с подпунктом 15) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей", потребителем является физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Из вышеуказанных норм законодательства РК следует, что собственник квартиры, которому предоставляются коммунальные услуги, является потребителем данных услуг".

Казалось бы, все понятно.

Однако ранее, когда Владимир Пермин обращался непосредственно в Комитет защиты прав потребителей, ответ ему дали совсем другой. Потому собственно, он затем и обратился в вышестоящую инстанцию. По его мнению, статус потребителя позволяет собственникам имущества в многоквартирных домах (и, соответственно, их объединениям) рассчитывать на ответственность государства в защите их прав и законных интересов. Но фактически этой защиты государства нет.

Более того, ситуация, когда сами чиновники противоречат друг другу относительно понимания законов, имеет самые пагубные последствия для собственников имущества в многоквартирных домах.

Вернемся к кейсу с поломанным холодильником. Если напрямую обратиться в суд, иск вернут, поскольку миновали досудебную стадию. Допустим (и так будет скорее всего), региональная энергопередающая компания, из-за которой и случился сбой, не признала вину. Далее следует обратиться в контролирующий госорган с жалобой. И такой орган есть, даже несколько.

Если проблема в электроснабжении, то это – Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. В соответствии с Положением (пункт 105) именно он "обеспечивает исполнение мер по результатам анализа, оценки и контроля обращений физических и юридических лиц".

Если речь о водо- или теплоснабжении, то следует обратиться уже в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

При этом, заметьте, сам Комитет защиты прав потребителей находится в Министерстве торговли и интеграции РК.

Вся эта путаница, разумеется, не облегчает решение проблем потребителей. Кроме того, контролирующие госорганы крайне малочисленны. Например, Комитет защиты прав потребителей вместе с территориальными подразделениями (которых 20) включает всего 50 штатных единиц. Для сравнения, аналогичный орган в РФ – Роспотребнадзор имеет более 100 тысяч сотрудников.

Разумеется, столь малыми силами помочь нуждающимся в защите потребителям едва ли могут. В результате, самые упорные граждане, проявив недюжинное терпение, добиваются отрицательного результата в досудебном порядке – и затем могут подать иск в суд. Остальные отсеваются в противоестественном отборе. А многие даже не пытаются защитить нарушенные права: время дороже, не говоря уже о нервах.

Так можно ли вышеназванный трехэтапный алгоритм рассмотрения жалоб потребителей считать благом? Скорее – наоборот.

С одной стороны, собственников квартир признали потребителями и обязали их следовать многоступенчатой схеме. Но проблема в том, что на самом деле защита прав потребителей в Казахстане – не более, чем декларация. Просто прописанные слова, за которыми нет никаких реально работающих механизмов. Отсюда и чехарда с огромным количеством якобы контролирующих органов (при том малочисленных) вместо одного, но реально работающего и нормально укомплектованного. Одним словом, бардак.

Новый закон о защите прав потребителей

Впрочем, в теории дополнительные способы защиты потребителей и патронат государства – это, конечно, благо. Вопрос лишь в том, чтобы внедрить механизм на практике. Что, надо признать, разработчик все-таки пытается сделать. Министерство торговли и интеграции РК подготовило проект нового Закона "О защите прав потребителей", который должен прийти на смену ныне действующему. Пока он еще не поступил в Мажилис, но уже известно, что содержит ряд принципиально иных по сравнению с существующими подходов.

Тема заслуживает отдельного материала, в рамках же этой статьи скажем лишь о том, что планируется усовершенствовать нынешний трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей в двухступенчатый. Это значит, что возможность досудебного урегулирования споров сохранится, но исключительно между сторонами потребительского спора, с использованием при необходимости арбитража или медиации. Кроме того, останется, разумеется, и конституционное право гражданина на судебную защиту, при этом потребитель, чьи права нарушены, не обязан будет обращаться в государственный орган перед подачей иска в суд.

Насколько инструментальна будет такая норма, посмотрим. То, что потребитель сможет сразу подать иск в суд на виновную компанию, это замечательно. Собственно, это восстановление конституционного права, сейчас ограниченного, к слову. Но не менее важно, чтобы государственный орган контроля эволюционировал в действительно эффективную структуру. Например, территориальные подразделения Комитета защиты прав потребителей при акиматах занимались бы всеми нарушениями, забрав у профильных госорганов (в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, банковском секторе и т.д.) несвойственные тем функции и защищая интересы потребителей сначала в досудебном порядке, а затем и в суде.

Это и будет гарантированная государством защита прав потребителей. Разумеется, параллельно могут существовать и негосударственные организации. Чем больше будет защитников, тем лучше. Но это должны быть именно реальные юридические конторы с квалифицированными кадрами, а не просто слова в НПА.

А для обеспечения финансирования этих механизмов (помимо бюджета) разработчик предлагает вернуть норму о перечислении части суммы штрафа с ответчика в общественное объединение потребителей, которое и будет представлять истцов. В действующем Законе РК эта норма отсутствует, но ранее присутствовала в Законе Казахской Советской Социалистической Республики от 5 июня 1991 года "О защите прав потребителей".

Все новое – хорошо забытое старое.