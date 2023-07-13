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Токаев побеседовал по телефону с и.о. премьер-министра Нидерландов

президент РК Фото: Акорда
По инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на обсуждение состояния и перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Нидерланды занимают первое место по вложению прямых инвестиций в экономику Казахстана, по итогам 2022 года взаимная торговля выросла на 26 процентов, ее объем приблизился к 6 млрд долларов.

Марк Рютте высоко оценил уровень отношений между двумя странами. По его словам, Нидерланды рассматривают Казахстан в качестве основного торгово-экономического и инвестиционного партнера в регионе Центральной Азии.

В рамках обсуждения международной повестки Глава нашего государства отметил важность налаживания всеобъемлющего сотрудничества всех стран во имя мира и согласия в соответствии с принципами Устава ООН.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил об отставке своей и всего правительства.

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