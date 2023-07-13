Жители частного сектора близ Алматы требуют закрыть козью ферму

В селе Кемертоган уже несколько лет не утихает скандал вокруг козьей фермы. Жители в очередной раз отправились с претензиями к руководству хозяйства с жалобами на мух и неприятный запах, сообщает Zakon.kz.

Рядом с фермой расположено больше 300 домов, отмечает КТК. Местные говорят: в селе нечем дышать, особенно в летнее время.

"Мухи, запах. Наше терпение на исходе. Мы приходим. Нас никто не слушает. Почему прямо посередине села они открыли такую гигантскую ферму? Тут же люди живут. Если у них в хозяйстве порядок, почему вокруг мусор и вонь стоит? Мы требуем, чтобы эту ферму закрыли". Ербол Турумбетов

На ферме содержат 500 нидерландских коз и производят молочную продукцию. Козья ферма не дает покоя местным жителям. Она занимает площадь свыше 7 га. Хозяйство и жилые дома разделяет только забор. Расстояние между ними не превышает и 5 м. Взрослые и дети стараются выходить на прогулку только днем. Ближе к вечеру люди отправляются домой и запирают все окна, потому что запах усиливается.

"Мы уже несколько раз пытались поговорить с владельцами фермы, даже сотрудников акимата приводили. Частники говорят, якобы мы здесь незаконно построили дома. А у нас есть все документы на землю, дом. Думаю, властям нужно разобраться, проверить, на каком основании они здесь работают". Ербол Кожамкулов

Вот только предприниматели останавливать работу отказываются. Говорят, люди сами построили дома рядом с хозяйством. А потому руководители фермы советуют недовольным жителям либо терпеть, либо переезжать.

"Ферма сперва была построена, а потом строились дома. Один раз в три месяца должна проводиться дезинфекция. Но, так как жители жалуются постоянно, мы один раз в две недели производим дезинфекцию за свой счет, за счет компании, чтобы не было никаких насекомых. Все разрешительные документы у нас есть". Директор фермы Жазира Шаяхмет

Мириться с таким соседством местные жители не собираются. Сельчане намерены добиваться тщательной проверки неугодной козьей фермы.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте жители задыхаются от неприятного запаха, исходящего от пруда с очистным сооружением, куда стекают канализационные воды со всего города. Они требуют власти избавить их от зловония.

