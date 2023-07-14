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В Алматы на нескольких участках проспекта аль-Фараби завершили ремонт

проспект Фото: Zakon.kz
В Алматы ремонт дорог по проспекту аль-Фараби поэтапно продвигается. На сегодняшний день ремонтные работы на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай уже завершены, а движение открыто, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении городской мобильности, следующим этапом начнется ремонт участка по пр. аль-Фараби от моста через р. Есентай до ул. Западный Желтоксан с 14 по 15 июля. Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта будут приняты следующие меры:

  • с 23:00 14 июля до 08:00 15 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;
  • с 08:00 до 21:00 15 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны пр. аль-Фараби от р. Есентай до ул. Западный Желтоксан. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по пр. аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;
  • во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 23:00 14 июля до 07:00 16 июля движение транспорта по пр. аль-Фараби в восточном направлении (от моста через р. Есентай) будет перекрыто полностью.
"Объезд закрытых участков будет осуществлен через ул. Жарокова в северном направлении. Движение транспорта по направлению ул. Сыргабекова, ул. Ушкемпирова, ул. Каппарова и по разворотному тоннелю (на запад) на ТРЦ "Esentai Mall" будет доступно", – отметили в управлении.

Сообщается, что для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/ч, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки.

Ранее сообщалось, когда в Алматы закончат ремонт дорог по аль-Фараби и Абая.

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Елена Беляева
Алматы
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