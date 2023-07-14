Алматинских туристов оштрафовали на сумму более четырех миллионов тенге

В алматинских горах за нарушение правил пожарной безопасности в горно-лесной местности к административной ответственности привлечено 84 физических лица на общую сумму более 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы, спасатели не допустили 120 розжигов костров в горах.

Также сообщается, что 14 июля в городе ожидается сильная жара в +35+37.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

при отдыхе в горах не разводить костры,

не курить, не бросать горящие спички, окурки;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Кроме того, алматинцев призывали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

"В выходные и праздничные дни проводятся совместные рейдовые мероприятия с представителями лесохозяйственных учреждений и МПС. На сегодняшний день осуществлено 81 рейд, вручено более 6 тыс. памяток, пресечено более 120 розжигов костров, к административной ответственности привлечено 84 физических лица на общую сумму более 4 млн тенге", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 70 человек получили предупреждения от сотрудников МПС, 2 человека оштрафованы по ч.2 ст. 505 в виде штрафа на общую сумму 69 тыс. тенге (сотрудниками МПС) и еще 12 человек должны будут заплатить 4 млн 140 тыс. тенге, согласно ст. 367 Кодекса об административных нарушениях РК (сотрудниками ГНПП).

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Согласно информации ДЧС, в алматинских горах выставлены патрули и механизированный дозор на участках наиболее подверженных природному пожару.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области с начала пожароопасного периода произошло более 70 пожаров.

