150 человек отравились арбузами и дынями в Шымкенте

За последний месяц в Шымкенте инфекционисты зарегистрировали рост отравлений горожан бахчевыми культурами. За этот период полторы сотни человек поступили в больницы после употребления арбузов и дынь, сообщает Zakon.kz.

Рост пищевых отравлений фиксируют врачи Шымкента, половина из них стали последствиями употребления арбузов и дынь, отмечают врачи. Что приводит к тому что люди получают отравление бахчевыми сказать однозначно сложно. Это могут быть нитраты или несоответствующие условия хранения продуктов в жару, передает 24kz.

"За месяц последний поступило более триста больных, которые в основном, где-то до 150 человек, отравление арбузами, дыней. В основном больше взрослых, они же употребляют. В санэпидемстанцию передаем, и дальше занимаются этим вопросом". Баян Рыстаева, заведующая отделением инфекционной больницы Шымкента

Санитарные врачи отмечают, что отравлений нитратами они в этот период не фиксировали. Если же будут такие случаи, то поставщиков отравленных арбузов и дынь ждет штраф. Пока же медики продолжают проверять бахчевые в точках продажи. С начала года отобрано две тысячи проб на нитраты. Нарушений также не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Павлодаре шесть человек отравились продуктами, купленными в одном из магазинов города. Причиной стали нарушения саннорм в торговой точке.