В ЗКО водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

На районной дороге Теректинского района Западно-Казахстанской области неизвестный водитель сбил стоящую на обочине женщину и скрылся, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла утром 13 июля. Как рассказали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, неизвестный мужчина сбил пешехода-женщину, стоявшую на обочине и скрылся с места происшествия, передает Мой город.

Авария произошла недалеко от поселка Пойма Теректинского района области. Полицейские разыскивают водителя автомобиля.

Пострадавшую женщину госпитализировали в городскую больницу, ее обследовали врачи-нейрохирурги, рассказали в управлении здравоохранения области.

4 июля на трассе Алматы – Усть-Каменогорск 34-летний водитель Lexus ES 300 насмерть сбил мужчину-пешехода.