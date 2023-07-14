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В ЗКО водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

В ЗКО водитель сбил женщину и скрылся с места аварии Фото: Zakon.kz
На районной дороге Теректинского района Западно-Казахстанской области неизвестный водитель сбил стоящую на обочине женщину и скрылся, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла утром 13 июля. Как рассказали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, неизвестный мужчина сбил пешехода-женщину, стоявшую на обочине и скрылся с места происшествия, передает Мой город.

Авария произошла недалеко от поселка Пойма Теректинского района области. Полицейские разыскивают водителя автомобиля.

Пострадавшую женщину госпитализировали в городскую больницу, ее обследовали врачи-нейрохирурги, рассказали в управлении здравоохранения области.

4 июля на трассе Алматы – Усть-Каменогорск 34-летний водитель Lexus ES 300 насмерть сбил мужчину-пешехода.

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Западно-Казахстанская область Казахстан
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