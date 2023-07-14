Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи Казахстана

Фото: Zakon.kz

В ночь на 14 июля в 823 км от Алматы произошло землетрясение. Поземные толчки магнитудой 5,2, случившиеся в Таджикистане, на территории Казахстана не ощущались, сообщает Zakon.kz.

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