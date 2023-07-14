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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи Казахстана

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи Казахстана Фото: Zakon.kz
В ночь на 14 июля в 823 км от Алматы произошло землетрясение. Поземные толчки магнитудой 5,2, случившиеся в Таджикистане, на территории Казахстана не ощущались, сообщает Zakon.kz.

14 июля в 2 часа 49 минут в 823 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана произошло землетрясение, сообщают сейсмологи.

  • Энергетический класс землетрясения 12.5.
  • Магнитуда MPV 5.7.
  • Глубина 35 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

13 июля землетрясение в 3 балла ощутили жители села Курчум Восточно-Казахстанской области. Эпицентр подземных толчков находился в 772 км на северо-восток от Алматы на территории Восточного Казахстана.

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