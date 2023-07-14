Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи Казахстана
Фото: Zakon.kz
В ночь на 14 июля в 823 км от Алматы произошло землетрясение. Поземные толчки магнитудой 5,2, случившиеся в Таджикистане, на территории Казахстана не ощущались, сообщает Zakon.kz.
14 июля в 2 часа 49 минут в 823 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана произошло землетрясение, сообщают сейсмологи.
- Энергетический класс землетрясения 12.5.
- Магнитуда MPV 5.7.
- Глубина 35 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
13 июля землетрясение в 3 балла ощутили жители села Курчум Восточно-Казахстанской области. Эпицентр подземных толчков находился в 772 км на северо-восток от Алматы на территории Восточного Казахстана.
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