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Турция не согласилась на членство Швеции в НАТО

Турция не согласилась на членство Швеции в НАТО Фото: pixabay
Турецкая сторона пока не одобрила вступление Швеции в Североатлантический Альянс, но только согласилась открыть путь к процессу, сообщает Zakon.kz.

Правительство Турции пока не согласилось одобрить членство Швеции в Североатлантическом Альянсе. Согласие страна дала только на то, чтобы открыть путь к процессу одобрения, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Об этом пишет РИА Новости.

Поздней ночью 10 июля генсек НАТО Йен Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент.

Этим же днем ранее я турецкий лидер заявил во время пресс-конференции перед вылетом в Вильнюс, что перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в Евросоюз.

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