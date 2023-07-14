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Главное к утру: жуткое убийство ребенка в Алматы, пожар в Акмолинской области и ЧС для Павлодарского региона

Главное к утру: жуткое убийство ребенка в Алматы, пожар в Акмолинской области и ЧС для Павлодарского региона Фото: Zakon.kz, пресс-служба МЧС, pixabay
В Алматы женщину подозревают в жестоком убийстве 7-летней падчерицы. В Акмолинской области разгорелся крупный пожар из-за сильной жары. Фермеры Павлодарской области потеряли до 70% урожая и просят ввести режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

Убийство ребенка

Родственники 7-летней девочки Карины заявили, что мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. Но в последний раз у девочки произошло кровоизлияние в мозг. Полицейские взяли 47-летнюю женщину под стражу по подозрению в убийстве малышки.

Пожар в степи

В Акмолинской области на фоне 5-го чрезвычайно высокого класса пожарной опасности произошло возгорание сухой травы на площади 500 га. В Департаменте по ЧС отмечают, что угрозы населенным пунктам нет.

ЧС для Павлодарской области

Три района Павлодарской области особенно сильно пострадали от жары и отсутствия осадков. Аграрии просят ввести в регионе ЧС, так как уже потеряно 70% урожая.

Новости Казахстана

22-летний астанчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, был обнаружен в лагере беженцев в городе Мюнхене.

В Темиртау на инженерных сетях устанавливают "умные" трубы, которые способны сообщать о поломках на водопроводе.

Пожилые участницы карагандинского танцевального коллектива "Нурби" привезли золотую медаль с международного конкурса, проходившего в Кыргызстане.

В Экибастузе трехлетняя девочка попала в больницу с ожогом пищевода после того, как проглотила батарейку.

Во время проведения ремонтных работ в Жылойском районе Атырауской области два сотрудника "Жылыой су" погибли в канализационном колодце.

В Актау полицейские расследуют убийство котят жителем одного из домов города. На мужчину заявление написала соседка.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Актау Алматы Атырауская область Павлодарская область Темиртау Экибастуз
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