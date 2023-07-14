Главное к утру: жуткое убийство ребенка в Алматы, пожар в Акмолинской области и ЧС для Павлодарского региона
Убийство ребенка
Родственники 7-летней девочки Карины заявили, что мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. Но в последний раз у девочки произошло кровоизлияние в мозг. Полицейские взяли 47-летнюю женщину под стражу по подозрению в убийстве малышки.
Пожар в степи
В Акмолинской области на фоне 5-го чрезвычайно высокого класса пожарной опасности произошло возгорание сухой травы на площади 500 га. В Департаменте по ЧС отмечают, что угрозы населенным пунктам нет.
ЧС для Павлодарской области
Три района Павлодарской области особенно сильно пострадали от жары и отсутствия осадков. Аграрии просят ввести в регионе ЧС, так как уже потеряно 70% урожая.
Новости Казахстана
22-летний астанчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков, был обнаружен в лагере беженцев в городе Мюнхене.
В Темиртау на инженерных сетях устанавливают "умные" трубы, которые способны сообщать о поломках на водопроводе.
Пожилые участницы карагандинского танцевального коллектива "Нурби" привезли золотую медаль с международного конкурса, проходившего в Кыргызстане.
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Во время проведения ремонтных работ в Жылойском районе Атырауской области два сотрудника "Жылыой су" погибли в канализационном колодце.
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