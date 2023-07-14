Главное к утру: жуткое убийство ребенка в Алматы, пожар в Акмолинской области и ЧС для Павлодарского региона

В Алматы женщину подозревают в жестоком убийстве 7-летней падчерицы. В Акмолинской области разгорелся крупный пожар из-за сильной жары. Фермеры Павлодарской области потеряли до 70% урожая и просят ввести режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

Убийство ребенка

Родственники 7-летней девочки Карины заявили, что мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка. Но в последний раз у девочки произошло кровоизлияние в мозг. Полицейские взяли 47-летнюю женщину под стражу по подозрению в убийстве малышки.

Пожар в степи

В Акмолинской области на фоне 5-го чрезвычайно высокого класса пожарной опасности произошло возгорание сухой травы на площади 500 га. В Департаменте по ЧС отмечают, что угрозы населенным пунктам нет.

ЧС для Павлодарской области

Три района Павлодарской области особенно сильно пострадали от жары и отсутствия осадков. Аграрии просят ввести в регионе ЧС, так как уже потеряно 70% урожая.

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