Токаев направил телеграмму Макрону

14 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сообщает Zakon.kz.

"Президент Казахстана направил поздравление Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу с национальным праздником – Днем взятия Бастилии", – говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, основанного на доверительном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что власти Франции запретили продажу, хранение и транспортировку фейерверков до окончания празднования Дня взятия Бастилии на фоне опасений новых беспорядков.