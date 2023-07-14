Маршалловы острова призывают США выплатить компенсацию за ядерные испытания

Министр иностранных дел Маршалловых островов Китланг Кабуа призвала США выплатить большую компенсацию за наследие масштабных ядерных испытаний, чтобы возобновить стратегическое соглашение, регулирующее двусторонние отношения, сообщает Zakon.kz.

Жители Маршалловых островов до сих пор страдают от последствий для здоровья и окружающей среды, вызванных 67 испытаниями ядерных бомб в период с 1946 по 1958 год, в том числе "Град Браво" на атолле Бикини в 1954 году – самой большой бомбы, когда-либо взорванной США.



Министр финансов Маршалловых островов Джек Адинг заявил на слушаниях в Конгрессе США, что меморандум о взаимопонимании, определяющий условия продления Договора о свободной ассоциации его страны с Вашингтоном, был подписан в январе без надлежащего внутреннего разрешения и под давлением сроков включения в бюджет Джо Байдена.

"Есть и другие вопросы, которые необходимо было включить, и особенно дополнительное финансирование населения, пострадавшего от ядерных взрывов". Джек Адинг

Он отметил, что Меморандум о взаимопонимании не имеет обязательной силы, и призвал Конгресс направить администрации Байдена указание продолжить переговоры.

Маршалловы острова – одно из трех тихоокеанских островных государств, на которые распространяется действие соглашения Cofas, согласно которому США несут ответственность за их оборону и оказывают экономическую помощь, получая при этом эксклюзивный доступ к огромным стратегическим участкам Тихого океана.

Продление этих соглашений, которое должно быть одобрено Конгрессом, стало ключевой частью усилий США по противодействию попыткам Китая расширить свое региональное влияние.

В соответствии с меморандумами, подписанными в этом году, США выделят трем странам в общей сложности 7,1 млрд долларов в течение 20 лет.

В мае США сообщили, что завершили работу над условиями соглашения с Микронезией и Палау, а главный переговорщик США Джо Юн заявил, что надеется завершить сделку с Маршалловыми островами в ближайшие недели. Экономические условия действующего соглашения Cofa истекают в этом году.

В прошлом году более 100 групп, занимающихся вопросами контроля над вооружениями, охраны окружающей среды и других активистов, призвали администрацию Байдена принести официальные извинения Маршалловым островам и предоставить справедливую компенсацию.

Джо Юн заявил на слушаниях, что его "озадачила" позиция Маршалловых островов, учитывая, что Меморандум о взаимопонимании предлагал им 2,3 млрд долларов в течение 20 лет и что вопрос о ядерной ответственности был решен в 1980-х годах. Он также отметил, что Меморандум предусматривает выделение 700 млн долларов в трастовый фонд, который может быть использован для атоллов, пострадавших от ядерного взрыва.

Юн сказал, что, по его мнению, на Маршалловых островах существуют внутриполитические проблемы: в ноябре предстоят выборы, а на следующей неделе появятся слухи о вотуме недоверия президенту Дэвиду Кабуа.



Министр финансов Маршалловых островов Джек Адинг опроверг эту информацию и сказал, что он "опечален" упоминанием о внутренних делах его страны.