Маршалловы острова призывают США выплатить компенсацию за ядерные испытания
Жители Маршалловых островов до сих пор страдают от последствий для здоровья и окружающей среды, вызванных 67 испытаниями ядерных бомб в период с 1946 по 1958 год, в том числе "Град Браво" на атолле Бикини в 1954 году – самой большой бомбы, когда-либо взорванной США.
Министр финансов Маршалловых островов Джек Адинг заявил на слушаниях в Конгрессе США, что меморандум о взаимопонимании, определяющий условия продления Договора о свободной ассоциации его страны с Вашингтоном, был подписан в январе без надлежащего внутреннего разрешения и под давлением сроков включения в бюджет Джо Байдена.
"Есть и другие вопросы, которые необходимо было включить, и особенно дополнительное финансирование населения, пострадавшего от ядерных взрывов".Джек Адинг
Он отметил, что Меморандум о взаимопонимании не имеет обязательной силы, и призвал Конгресс направить администрации Байдена указание продолжить переговоры.
Маршалловы острова – одно из трех тихоокеанских островных государств, на которые распространяется действие соглашения Cofas, согласно которому США несут ответственность за их оборону и оказывают экономическую помощь, получая при этом эксклюзивный доступ к огромным стратегическим участкам Тихого океана.
Продление этих соглашений, которое должно быть одобрено Конгрессом, стало ключевой частью усилий США по противодействию попыткам Китая расширить свое региональное влияние.
В соответствии с меморандумами, подписанными в этом году, США выделят трем странам в общей сложности 7,1 млрд долларов в течение 20 лет.
В мае США сообщили, что завершили работу над условиями соглашения с Микронезией и Палау, а главный переговорщик США Джо Юн заявил, что надеется завершить сделку с Маршалловыми островами в ближайшие недели. Экономические условия действующего соглашения Cofa истекают в этом году.
В прошлом году более 100 групп, занимающихся вопросами контроля над вооружениями, охраны окружающей среды и других активистов, призвали администрацию Байдена принести официальные извинения Маршалловым островам и предоставить справедливую компенсацию.
Джо Юн заявил на слушаниях, что его "озадачила" позиция Маршалловых островов, учитывая, что Меморандум о взаимопонимании предлагал им 2,3 млрд долларов в течение 20 лет и что вопрос о ядерной ответственности был решен в 1980-х годах. Он также отметил, что Меморандум предусматривает выделение 700 млн долларов в трастовый фонд, который может быть использован для атоллов, пострадавших от ядерного взрыва.
Юн сказал, что, по его мнению, на Маршалловых островах существуют внутриполитические проблемы: в ноябре предстоят выборы, а на следующей неделе появятся слухи о вотуме недоверия президенту Дэвиду Кабуа.
Министр финансов Маршалловых островов Джек Адинг опроверг эту информацию и сказал, что он "опечален" упоминанием о внутренних делах его страны.