Цены на нефть выросли из-за низкой инфляции в США

Снижение уровня инфляции в Штатах повлияло на рост стоимости барреля нефти марки Brent, достигнувшей на этой неделе отметки в 80 долларов, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 10 июля, баррель нефти марки Brent стоил 77,69 доллара, подорожав во вторник до 79,40. В среду бочка "черного золота" торговалась по 80,11 доллара, увеличившись в цене в четверг до 80,36 доллара.

Фото: Zakon.kz

Аналитики называют несколько причин роста котировок нефти марки Brent до 80 долларов за баррель – самого высокого уровня с начала мая.



Надежды инвесторов питают

На этой неделе были опубликованы данные по инфляции в Штатах. В июне базовая инфляция росла медленнее, чем прогнозировалось. По информации Американского бюро статистики труда, индекс потребительских цен вырос на 3% в годовом исчислении в то время, как в мае он составлял 4%. При этом эксперты прогнозировали рост на 3,1%. Нынешний уровень инфляции стал самым низким за последние два года. Так, в июне прошлого года инфляция была 9,1%.

Директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев считает, что снижение инфляции повлияло на позитивное настроение нефтяного рынка.

"В США годовая инфляция в июне снизилась с 4% до 3%, что значительно уменьшило перспективы новых повышений ставки ФРС. Это в свою очередь понизило индекс доллара США и оказало поддержку фондовым и сырьевым рынкам, так как без новых повышений ставки есть вероятность, что мировая экономика обойдется простым замедлением вместо рецессии", – сообщил Zakon.kz Мурат Кастаев.

Согласен с ним и аналитик "Финам" Александр Потавин, также считающий, что снижение инфляции может отразиться на прогнозе последующей динамики ключевой ставки.

"Во вторник индекс доллара опустился к двухмесячным минимумам на фоне высказываний ряда членов ФРС, давших понять, что цикл повышения процентных ставок близок к завершению", – констатировал аналитик.

Таким образом, инвесторы ждут, что Федрезерв на следующем заседании поднимет ставку на 25 базисных пунктов, после чего сделает паузу для оценки динамики инфляции. Трейдеры надеются, что этот подъем ставки станет последним, а замедление инфляции повлияет на смягчение регулятором денежно-кредитной политики.

Китай расправляет крылья

Свою роль в повышении нефтяных котировок сыграла и ситуация в КНР. На этой неделе Народный Банк страны и Китайское управление финансового регулирования продлили программу по поддержке рынка недвижимости, позволяющую застройщикам откладывать или обменивать свои кредиты.

Кроме того, комиссия китайской Компартии по углублению реформ утвердила пакет предложений для рынков, включая энергетические сети страны, рынки нефти и природного газа.

"Таким образом, Китай продолжит реформирование и ускорит строительство национальной энергосистемы. Все это может активизировать деловую активность в стране, а значит, и повысить спрос на сырье", – рассказал Александр Потавин.

Говоря о причинах роста нефтяных цен, аналитик назвал еще такие причины, как сокращение добычи "черного золота" Саудовской Аравией и ограничение Россией экспорта энергоносителей.

"На этом фоне чистая длинная позиция хедж-фондов по контрактам на продажу нефти марки Brent выросла на прошлой неделе на 25 миллионов баррелей. Это стало самым большим еженедельным приростом за последние два и указывает на то, что участники рынка полны оптимизма, ожидая еще более высоких ценовых уровней", – отметил Александр Потавин.

Пополняя запасы

Определенное влияние на стоимость "черного золота" оказала и информация о нефтяных запасах в Штатах. На прошлой неделе они выросли на 6 миллионов баррелей вместо прогнозируемых 0,5 млн. При этом стратегические резервы сократились всего на 0,4 миллиона баррелей, немного снижая общий прирост. Наряду с этим снизилась добыча нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Остались на прежнем уровне запасы бензина, а запасы дистиллятов выросли на 4,8 миллиона баррелей. Совокупные поставки нефтепродуктов, служащие косвенным индикатором спроса на топливо, снизились с 21,2 до 18,7 миллиона баррелей в сутки. Средний показатель за 4 недели отступил от максимумов и оказался на уровне 20,3 миллиона баррелей в сутки.

Что касается влияния информации о запасах нефти в Штатах, то, по словам Мурата Кастаева, оно было не очень существенным.

"Рост запасов сырой нефти в США оказал некоторое давление на цены, однако это не смогло помешать общему позитиву на рынке, который возобладал у инвесторов после сохранения в силе ограничений добычи со стороны Саудовской Аравии и России", – сообщил Мурат Кастаев.

По мнению Александра Потавина, отраслевые данные, показавшие рост запасов сырой нефти в США, выступили в качестве медвежьего сигнала для нефтяных цен. Причем это стало первым увеличением запасов сырой нефти за четыре недели.

Хорошие новости

Прогнозируя влияние высоких нефтяных цен на экономику Казахстана, Мурат Кастаев отметил благоприятность нынешней ситуации для страны.

"Для Казахстана любое повышение цен на нефть позитивно, так как обеспечивает надежность бюджетной системы, однако правительство РК все равно, по всей видимости, намерено увеличить трансферты из Нацфонда для финансирования растущих бюджетных расходов", – подытожил эксперт.

По его мнению, в 3 квартале 2023 года целевой коридор составит 80-90 долларов за баррель, в 4 квартале – 90-100 долларов.

В свою очередь Александр Потавин ожидает, что нефть марки Brent во второй половине года будет торговаться на более высоких уровнях, чем мы видим сейчас. По его прогнозу, во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции и будут в диапазоне 78-85 долларов за баррель.