Аким ЗКО поздравил спортсменку Марию Бровкову

Западноказахстанская спортсменка Мария Бровкова победила на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, заняв три призовых места.

В спортивном соревновании участвовали около тысячи спортсменов из 65 стран мира, Марии удалось завоевать золотую, серебряную и бронзовую медали.

"Поздравляю с заслуженной победой, это результат огромного труда как самого спортсмена, так и его тренеров. Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствовать свои спортивные знания и умения. Занятия спортом и огромное стремление к победе, а также поддержка тренера в лице самого близкого человека – мамы, дают стимул к покорению спортивных вершин. Совместно с областным управлением физической культуры и спорта пересмотрим некоторые моменты по поводу финансирования. Страна гордится своими чемпионами, и мы со своей стороны приложим все силы, чтобы создать условия для их профессиональной подготовки". Аким ЗКО Нариман Турегалиев

Отметим, что тренер сборной команды области по гребле на байдарках и каноэ Елена Бровкова подготовила лучших спортсменов страны: Азамата Рабаева, Владислава Глазкова, Наталью Донскову и Машу, которые впоследствии стали мастерами спорта РК, призерами чемпионатов Азии и РК.

"На прошедших соревнованиях в Италии была довольно жесткая конкуренция. Погодные условия осложняли выступления, также были серьезные соперники. Для меня конкуренцию составила спортсменка из Венгрии Агнес Кисс, не удалось ее победить, но зато есть стимул к дальнейшей работе над собой. Благодаря интенсивным тренировкам и тщательной подготовке мы выступили на хорошем уровне", – отметила Мария Бровкова и поблагодарила земляков за теплый прием, пообещав, что флаг нашей страны на мировых соревнованиях будет подниматься еще не раз.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Член сборной команды ЗКО и национальной сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса Мария Бровкова, 31 января 2005 года рождения, в прошлом году окончила областную специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва. Победительница и призер чемпионатов Республики Казахстан (2018-2022 гг.), победительница международной регаты 2021 года в г. Братислава, Словакия (2021 г.), серебряный призер чемпионата Азии в Таиланде (2022 г.). Является двукратной чемпионкой мира по гребле среди молодежи, победительницей и бронзовым призером чемпионата мира (2022 г.) и победительницей Кубка мира в г. Сегеда, Венгрия (20023 г.). В августе она примет участие в лицензионном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых, где будут разыгрываться путевки на ХХХІІІ летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Напомним, что западноказахстанские гребцы не раз занимали призовые места на многих международных соревнованиях. В 1986 году на соревнованиях в Канаде уральский спортсмен Александр Акунишников в командной лодке занял первое место и стал чемпионом мира. В 2014 году Андрей Ергучев в молодежном чемпионате мира в одиночной лодке завоевал золотую медаль. Чемпионка мира Мария Бровкова уже готовится к следующим соревнованиям, победа в которых даст возможность принять участие в предстоящих Олимпийских играх.