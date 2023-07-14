В ЗКО выделили 141 образовательный грант для жителей

Образовательные гранты, согласно заявок областных управлений и ведомств, начали выделят в регионе с 2017 года. В прошлом году было выделено 114 грантов на востребованные специальности, в этом году – 141 образовательный грант.

В соответствии с распоряжением акима области рабочим органом по вопросам выделения грантов определено областное управление образования, которое также с этого года занимается и выделением грантов на резидентуру в сфере здравоохранения.

"В области наблюдается высокий спрос на работников сфер здравоохранения, образования, религии, культуры, строительства. В 2023 году собрана информация по востребованным для региона специальностям со всех областных управлений на подготовку 86 специалистов с высшим образованием "бакалавр", из которых 60 специалистов в сфере здравоохранения, 10 – учитель математики, 3 – тифлопедагог, 3 – сурдопедагог, 3 – олигофренопедагог, 3 – логопед-педагог, 4 – в сфере строительства. Также выделены средства на подготовку 55 специалистов с послевузовским образованием "резидентура". В резидентуру принимаются лица, имеющие диплом с квалификацией "врач". Конкурс по присуждению образовательных грантов для оплаты высшего образования за счет средств местного бюджета проводится конкурсной комиссией при акимате области". Руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В случае непрохождения республиканского конкурса на заявленные специальности, абитуриент должен переписать свое заявление на выделение образовательного гранта за счет средств местного бюджета. Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта местных исполнительных органов поступающий подает в приемную комиссию вуза с 5 по 10 августа 2023 года, для послевузовского образования – с 24 по 25 августа 2023 года.

Комиссия местных исполнительных органов рассматривает конкурсные заявки в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки, определяет степень их соответствия требованиям конкурсной документации. По результатам работы конкурсной комиссии на интернет-ресурсах публикуется перечень вузов, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, утвержденный постановлением акимата области, а поступающим выдаются свидетельства о присуждении образовательного гранта акимата области, также подписывается трехсторонний договор.

Выпускники учебных заведений, получившие дипломы по образовательным грантам области, обязаны работать на территории региона в течение 5 лет. Свидетельства о присуждении образовательного гранта выдаются не позднее 25 августа текущего года.