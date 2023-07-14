Алматинцев удивила мама с ребенком на мопеде, обвешанном корзинами

В Алматы 13 июля женщина на мопеде ехала с маленьким ребенком по проспекту Райымбека. Транспорт был увешан кучей корзин, сообщает Zakon.kz.

Женщина остановилась на красный свет и прохожие были шокированы увиденным. Женщина была без шлема, спереди сидела маленькая девочка и весь мопед увешан корзинами.

Один из очевидцев предположил, что женщина продает корзины.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию.





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