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Алматинцев удивила мама с ребенком на мопеде, обвешанном корзинами

Алматинцев удивила мама с ребенком на мопеде, обвешенным корзинами Фото: скриншот видео
В Алматы 13 июля женщина на мопеде ехала с маленьким ребенком по проспекту Райымбека. Транспорт был увешан кучей корзин, сообщает Zakon.kz.

Женщина остановилась на красный свет и прохожие были шокированы увиденным. Женщина была без шлема, спереди сидела маленькая девочка и весь мопед увешан корзинами. 

Один из очевидцев предположил, что женщина продает корзины. 

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию. 


Ранее казахстанцы восхитились таксующей с грудничком женщиной. 

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