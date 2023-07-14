Дубль Вукадиновича принес волевую победу "Тоболу" в матче Лиги конференций

В стартовом матче первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА костанайский "Тобол" на своей арене вырвал победу у финской дружины "Хонка" благодаря двум голам сербского легионера Миляна Вукадиновича, сообщает Zakon.kz.

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Костанайский коллектив на правах хозяев владел инициативой первые полчаса игры, создав ряд голевых ситуаций у ворот финской дружины. Но, как гласит футбольная поговорка, "не забиваешь ты, забивают тебе", и она сыграла здесь свою роль. Гости первыми открыли счет в этом поединке: на 39-й минуте отличился Лукас Кауфманн. И с результатом 1:0 команды ушли на перерыв.





Во втором тайме костанайская дружина продолжила давление на ворота противника и добилась своего. Спасителем стал полузащитник Милян Вукадинович. Он стал автором двух мячей и принес викторию хозяевам – 2:1, а с ней и первый успех казахстанских клубов в нынешнем сезоне еврокубков.

Ответная игра первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА между "Тоболом" и "Хонкой" пройдет в Вантаа (Финляндия) 20 июля.