Кто может бесплатно кататься на аттракционах в центральном парке Алматы с 15 июля

Бесплатное катание на аттракционах в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) получат дети из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН), сообщает Zakon.kz.

На период летних каникул акиматом Алматы проработан вопрос по бесплатному катанию на аттракционах в Центральном парке культуры и отдыха для детей категории СУСН. Соответствующее предложение поддержала администрация парка. Так, принято решение о выдаче бесплатных карточек на катание на аттракционах в парке. Данная акция доступна для жителей Алматы.

Данной акцией планируется охватить 22 тыс. детей из категории СУСН.

Карточки дают возможность посетить любые аттракционы и карусели, включая всеми любимые "Цепочку", "Колесо обозрения" и катание на катамаранах. Бесплатное катание будет доступно с 15 июля.

Для получения карточек необходимо обратиться в офис ТОО "Алтын Тараз" по адресу: ул. Гоголя, 1 (на территории ЦПКиО). При себе обязательно иметь свидетельство о рождении ребенка (копию или в электронном виде). Телефон для справок: +7 (705) 892-75-24.

Кроме этого, для детей будет предоставлено право бесплатного посещения аттракционов по заявкам общественных объединений (дома инвалидов, общества глухих, детские дома, школы-интернаты и т.д).

Также в парке существуют бесплатные объекты для посещения: футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, роллердром, площадка для настольного тенниса, ворк-аут площадка. В летнее время каждую субботу и воскресенье на сцене детского городка будут организованы бесплатные двухчасовые шоу-программы для детей. Расходы за проведение всех мероприятий администрация парка взяла на себя.

Материал по теме Алматинцев возмутили цены на аттракционы

Ранее в социальных сетях алматинцы активно отмечали, что повести в парк даже одного ребенка – серьезный удар по бюджету. В малообеспеченных семьях тема парков вообще не поднимается. Журналист Zakon.kz выяснял, сколько стоят детские развлечения в Алматы.