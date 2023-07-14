Машины смяло после лобового столкновения на трассе Алматы – Астана: один водитель погиб

В Алматинской области 14 июля произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Рано утром на 39 километре трассы Алматы – Астана столкнулись автомобили Mercedes-Benz S-класс и Toyota Corolla.

Как рассказал водитель Mercedes, он уснул за рулем и его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. ВодительToyota Corolla скончался на месте ДТП. Очевидцы извлекли тело погибшего из автомобиля. Водитель Mercedes никаких травм не получил.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, криминалист, дознаватель. Выясняются все обстоятельства данного ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее три человека, включая 12-летнего мальчика, погибли и еще четверо пострадали в ДТП, произошедшем на трассе Алматы – Астана.