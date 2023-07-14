Главное за день: Токаев об убийстве девочки, задержание членов ОПГ Дикого Армана, отставка вице-министра

Президент Казахстана поручил разобраться в жестоком убийстве девочки в Туркестанской области. В шести городах задержали членов ОПГ Дикого Армана. Смаилов принял отставку замглавы МЧС. Главные новости за 14 июля – в подборке Zakon.kz.

Токаев поручил разобраться в деле об убийстве пятилетней девочки в Туркестанской области

Президента Касым-Жомарта Токаева проинформировали об убийстве пятилетней девочки в Туркестанской области. Правоохранительные органы ведут расследование дела, у них уже есть подозреваемый – мужчина, которого ранее дважды судили за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Глава государства поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии, а также оценить законность вынесенного подозреваемому приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким убитой девочки.

Три спецоперации в шести городах: задержали членов ОПГ Дикого Армана

В МВД рассказали о спецоперации в шести городах, которую провели полицейские, чтобы разобщить и ликвидировать группировку Дикого Армана. Ее первый этап прошел еще в апреле, когда задержали двух участников ОПГ, причастных к тяжким преступлениям. Второй этап операции был направлен на то, чтобы лишить ОПГ финансирования. Наконец, третий этап провели 12 июля одновременно в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Костанае и Туркестане. Задержали 18 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время январских событий. У подозреваемых изъяли несколько обрезов ружей, пистолеты, ножи, кастет, религиозную литературу и одежду, в которой они участвовали в беспорядках.

Сотрудников миграционной службы Алматы подозревают в уголовном преступлении

В отношении сотрудников миграционной службы Алматы Антикор начал досудебное расследование по уголовной статье о бездействии по службе. Поводом стал громкий скандал: недавно иностранец, которого еще в 2021 году суд постановил депортировать, пришел в магазин своей бывшей жены, облил все вокруг бензином и поджег. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сам мужчина погиб. Теперь Антикор будет выяснять, почему миграционная служба не приняла мер для депортации иностранца при наличии соответствующего судебного решения.

Смаилов принял отставку вице-министра по чрезвычайным ситуациям

В пресс-службе правительства 14 июля сообщили, что постановлением правительства Марата Кульдикова освободили от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК. Тремя днями ранее стало известно, что вице-министр подал в отставку по собственному желанию после крупного лесного пожара в Абайской области, унесшего жизни 14 человек. Должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям он занимал с октября 2020 года.

Еще одна авария произошла на Жезказганской ТЭЦ

Вечером 13 июля на Жезказганской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошла авария. По данным Минэнерго, из-за плохой погоды отключилась линия электропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Из-за этого отключилось другое оборудование и остановились две турбины, в связи с чем генерация на ТЭЦ полностью прекратилась. Режим работы станции начали восстанавливать через час. На 17 июля в министерстве назначили специальное совещание о безопасной работе ТОО "Казахмыс Энерджи".

Руководству "Экибастузтеплоэнерго" предъявили обвинение в суде

В Экибастузе 14 июля стартовал уголовный судебный процесс над руководством предприятия, обеспечивающего теплоснабжение города. На скамье подсудимых – экс-генеральный директор ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Павел Мельничук и бывшие руководители подразделений – ТОО "ЭТЭЦ" Виктор Вебер и "Экибастузских тепловых сетей" Евгений Горварт. Им инкриминируют недобросовестное отношение к обязанностям в коммерческой организации. В обвинительном заключении прокуроры отметили, что на ТЭЦ Экибастуза много лет подряд не ремонтировали оборудование, несмотря на его износ, и не проводили экспертизу состояния ТЭЦ. Из-за этого минувшей зимой в городе произошла крупная коммунальная авария.



Новый собственник ТЭЦ Риддера пообещал закрыть все ее долги за свой счет

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прибыл в Восточно-Казахстанскую область и встретился с новым собственником Риддерской ТЭЦ. Новый владелец ТЭЦ Амиржан Набиев пообещал закрыть все долги предприятия за свой счет, рассказали в пресс-службе Минэнерго РК. Сейчас общая сумма задолженности составляет 5,5 млрд тенге.

Экс-сотрудники ТЭЦ Риддера стали фигурантами уголовного дела

Тем временем стало известно, что бывшие сотрудники ТЭЦ Риддера стали фигурантами уголовного дела. В АФМ сообщили, что Департамент экономических расследований по ВКО расследует дело в отношении должностных лиц АО "Риддер ТЭЦ" по ч. 4 ст. 190 УК РК по факту хищения денег, предназначенных для ремонта и поддержания в надлежащем состоянии оборудования и тепловых сетей предприятия.

Ремонт дороги на проспекте аль-Фараби в Алматы частично завершили

Ремонтные работы на южной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай уже завершили, движение на этом участке открыли, сообщили в Управлении городской мобильности. На следующем этапе ремонта работы начнут на участке проспекта аль-Фараби от моста через Есентай до ул. Западный Желтоксан с 14 по 15 июля. Подробнее о том, на каких участках и когда будут проводить ремонт, читайте здесь.

Юный певец из Казахстана завоевал Гран-при "Славянского базара"

12-летний Шерхан Арыстан из Казахстана получил специальный приз на открытии конкурса "Славянский базар" в белорусском Витебске. Юный певец заслужил максимальные оценки от жюри фестиваля – по 70 баллов в первый и второй дни. Шерхан Арыстан впечатлил жюри мощным вокалом.

МИД Кыргызстана прокомментировал драку с участием казахстанского боксера Шуменова

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало драку между казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым и кыргызстанцем, которая произошла 18 июня в одном из ТРЦ Астаны. 13 июля потерпевшего пригласили в посольство КР в РК. На встрече с послом гражданину Кыргызстана предоставили консульско-правовую помощь.

В мире

Индия готовится к исторической лунной миссии. Индийское космическое агентство провело последние приготовления к запуску ракеты-носителя, которая попытается высадить луноход на поверхность спутника Земли. Если миссия будет успешной, Индия станет четвертой страной после США, бывшего СССР и Китая, которой удастся добраться до Луны. Стоимость космического аппарата "Чандраян-3", который запустят в пятницу, составила около 75 млн долларов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует. Об этом он сказал, прокомментировав свои переговоры с представителями ЧВК и ее лидером Евгением Пригожиным, которые прошли в конце июня. На вопрос, сохранится ли "Вагнер" как боевая единица, Путин ответил, что в России нет закона, регулирующего деятельность частных военных организаций.

В Кыргызстане предложили штрафовать избирателей за неявку на выборы. С такой инициативой выступил местный депутат. Он отметил, что на одномандатные выборы в одном из избирательных округов Бишкека израсходовали около 15,5 млн сомов, но явка составила всего 13,95%. Поэтому, по словам депутата, было бы разумно штрафовать тех, кто без уважительной причины не ходит на выборы. Предложенная сумма штрафа в пересчете на казахстанскую валюту – 25 тысяч тенге.

Спорт

Казахстанские стрелки завоевали "бронзу" Кубка мира в Италии. Награды получили спортсмены Асем Орынбай и Эдуард Ещенко. Они сумели опередить титулованных спортсменов из Италии, олимпийских чемпионов и серебряных призеров Летних игр.

Еще один велогонщик "Астаны" выбыл из "Тур де Франс". Участник казахстанской команды Давид де Ла Круз попал в завал и получил травмы, из-за чего сошел с дистанции. Участие в "Тур де Франс" продолжают пять гонщиков "Астаны".

FIFA выплатит игрокам более 200 млн долларов за участие в ЧМ-2022. Больше всех по итогам ЧМ-2022 получит английский коллектив "Манчестер Сити" (4,6 млн долларов), далее идут "Барселона" (4,5 млн), "Бавария" (4,3 млн), "Реал" (3,83 млн) и "ПСЖ" (3,8 млн). Общий размер выплат европейским командам составил 209 млн долларов.

