Минюст утвердил Правила госрегистрации нормативных правовых актов

Министерство юстиции приказом от 5 июля 2023 года утвердило "Правила разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов", сообщает Zakon.kz.

Приказ определяет порядок разработки, согласования, государственной регистрации следующих нормативных правовых актов (НПА):

постановления Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Национального банка РК и иных центральных государственных органов (ЦГО);

приказы министров РК и иных руководителей ЦГО;

приказы руководителей ведомств ЦГО;

решения маслихатов, постановления акиматов, решения акимов и постановления ревизионных комиссий.

Вышеуказанные центральные и местные органы являются государственными органами-разработчиками.

Разработка и согласование проектов подзаконных НПА, имеющих гриф "Для служебного пользования", осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

Разработка и согласование проектов НПА, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, осуществляется с учетом требований закона "О правовых актах" и настоящих Правил в части размещения разработанных проектов НПА для публичного обсуждения, получения рекомендаций общественного совета, экспертных заключений НПП "Атамекен" и членов экспертного совета, заключения антикоррупционной экспертизы, проведения анализа регуляторного воздействия, а также направления на официальное опубликование в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов РК.

Порядок разработки проектов НПА

Нормативные правовые акты разрабатываются на казахском и русском языках.

При этом качество разработки проектов НПА, соблюдение норм литературного языка, юридической терминологии и юридической техники, аутентичность текстов на казахском и русском языках обеспечиваются государственными органами-разработчиками.

По проекту нормативного правового акта, предусматривающего введение регуляторного инструмента или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства, центральными и местными органами проводится анализ регуляторного воздействия.

По проектам НПА, затрагивающим интересы субъектов предпринимательства, государственный орган-разработчик обеспечивает получение экспертных заключений НПП "Атамекен" и членов экспертного совета при данном органе.

Разработанный проект НПА размещается на интернет-портале открытых НПА для публичного обсуждения с приложением пояснительной. Если разработан проект НПА о внесении изменений и дополнений, также размещается сравнительная таблица к данному проекту с указанием конкретных обоснований со ссылкой на вышестоящие НПА, поручения вышестоящих государственных органов по каждому вносимому изменению и/или дополнению с выделением вносимых поправок.

По проектам НПА, касающимся прав, свобод и обязанностей граждан, государственный орган-разработчик обеспечивает получение рекомендаций общественного совета при данном органе.

Помимо этого проекты НПА подлежат в обязательном порядке научной антикоррупционной экспертизе, за исключением проектов НПА, на которые в соответствии с законом не распространяется требование о проведении научной антикоррупционной экспертизы.

Оформление НПА

Нормативные правовые акты должны иметь следующие реквизиты:

Государственный герб РК; указание на форму акта: приказ министра; приказ руководителя ЦГО; приказ руководителя ведомства; постановление ЦГО; решение маслихата; постановление акимата; решение акима; постановление ревизионной комиссии и иную форму НПА, предусмотренную законом; заголовок, обозначающий предмет регулирования НПА; место и дату принятия НПА; регистрационный номер; подписи лица или лиц, уполномоченных подписывать НПА; указание на дату и номер государственной регистрации НПА в нормативных правовых актах, подлежащих государственной регистрации в органах юстиции РК; гербовую печать.

Нормативный правовой акт на электронном бланке и электронная регистрационная контрольная карточка, а также прикрепляемые к НПА документы в виде отдельных файлов составляют единый электронный документ.

Заголовок НПА должен обозначать предмет регулирования принимаемого НПА.

В заголовке НПА, предусматривающего внесение изменений и (или) дополнений, должна содержаться ссылка на форму, дату принятия, регистрационный номер и заголовок акта.

В случаях, когда необходимо разъяснить цели, основания принятия нормативного правового акта и основные задачи, которые перед ним стоят, изложению норм права предшествует вступительная часть (преамбула).

Проекты нормативных правовых актов оформляются с учетом следующих параметров (с применением текстового редактора с расширением "docx"):

поля слева – 2,5 см, поля справа – 1,5 см, колонтитулы – 2,5 см;

шрифт – Тimеs New Rоmаn размером № 14 (в приложениях может быть использован шрифт меньшего размера, но не менее № 10);

межстрочный интервал – одинарный;

абзацный отступ (отступ первой строки) – 1,25 см.

Тексты нормативных правовых актов должны быть четко сформулированы и напечатаны единым шрифтом, без помарок и исправлений, орфографических и грамматических ошибок.

При признании утратившими силу трех и более НПА или их структурных элементов составляется перечень, оформляемый отдельным приложением.

Если в НПА признается утратившей силу большая по объему часть НПА, то в перечень для признания утратившими силу включается весь НПА с оговоркой о структурных элементах, сохраняющих свою юридическую силу. Если в НПА признается утратившей силу меньшая по объему часть НПА, то в перечень для признания утратившими силу включаются только те структурные элементы, которые противоречат вновь принятому НПА либо поглощаются им.

Нормативные правовые акты и структурные элементы НПА, срок действия которых истек, не подлежат признанию утратившими силу.

В случае, когда в НПА наряду с нормами права, срок действия которых истек, содержатся нормы права, подлежащие признанию утратившими силу, в перечень включается весь НПА.

В структуру нормативного правового акта могут включаться приложения.

Если в нормативном правовом акте имеются ссылки на приложения, то указываются номера приложений, присваиваемые в порядке упоминания приложений в тексте акта, за исключением случаев, когда к нормативному правовому акту имеется одно приложение.

Порядок согласования НПА

Согласование НПА осуществляется до его принятия в виде проекта. Проекты разработанных НПА направляются на согласование в заинтересованные государственные органы с приложением сравнительной таблицы прежней и новой редакции и указанием конкретных обоснований со ссылкой на нормы вышестоящих НПА, поручения вышестоящих государственных органов по каждому вносимому изменению и/или дополнению и их выделением (в случае внесения изменений и (или) дополнений в действующий нормативный правовой акт) и пояснительной записки.

Разработанные проекты НПА, подлежащие государственной регистрации в органах юстиции, подлежат обязательному согласованию с органами юстиции до направления их на государственную регистрацию.

Сроки согласования

Согласование разработанного проекта НПА органами юстиции, заинтересованными государственными органами и организациями производится в течение 10 рабочих дней после дня его поступления, если иной срок не установлен законодательством.

Согласование проекта НПА, разработанного в связи с временными ограничительными мероприятиями по причине неблагополучной эпидемиологической ситуации, в том числе с карантином, либо в реализацию решений Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, производится в течение одного рабочего дня после дня его поступления.

Согласование проекта нормативного правового акта о признании утратившим силу нормативного правового акта производится в течение трех рабочих дней после дня его поступления.

По итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта органы юстиции и согласующий заинтересованный государственный орган или организация представляют один из следующих вариантов ответа:

согласовать без замечаний;

вернуть на доработку;

вернуть на доработку по юридической технике;

отказать в согласовании.

Порядок государственной регистрации НПА

Принятые НПА, подлежащие государственной регистрации, направляются в органы юстиции для государственной регистрации.

Государственная регистрация осуществляется в течение 5 рабочих дней после дня поступления в органы юстиции от государственного органа-разработчика, а в случае принятия совместного нормативного правового акта – после дня поступления от основного ответственного государственного органа-разработчика.

Сведения о государственной регистрации НПА вносятся в реестр государственной регистрации нормативных правовых актов.

На государственную регистрацию в органы юстиции НПА представляется в виде электронного документа в следующих частях:

содержательная часть НПА на электронном бланке в формате *docx;

содержательная часть прилагаемых файлов в форматах, предусмотренных Правилами документирования;

реквизитная часть посредством сформированной электронной регистрационной контрольной карточки.

Дата и номер государственной регистрации в интранет-портале государственных органов (ИП ГО) присваиваются НПА в электронном виде при принятии решения о государственной регистрации такого акта для центрального органа – министром юстиции РК или его заместителем (вице-министром), для местного органа – руководителем территориального органа юстиции либо лицом, исполняющим его обязанности, и отражаются в электронной регистрационной контрольной карточке.

В случае бумажного документооборота государственная регистрация соответствующего НПА также включает принятие решения для центрального органа – министром юстиции РК или вице-министром, для местного органа – руководителем территориального органа юстиции либо лицом, исполняющим его обязанности, о государственной регистрации и проставление штампа о государственной регистрации НПА в правом верхнем углу первого листа каждого экземпляра подлинника основного НПА и его копий с присвоением номера и даты регистрации.

Приказ вводится в действие 24 июля 2023 года.