Подозреваемую в мошенничестве на 60 млн тенге разыскивает полиция Шымкента

Полиция Шымкента разыскивает Азизу Мынбаеву, которую подозревают в обмане пяти горожан на 60 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 14 июля, городская полиция разыскивает Азизу Мынбаеву 1963 года рождения по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК РК).

"Она обманула пятерых граждан на 60 млн тенге. Владельцам домов, выставленных на продажу, она платила 10-15% от стоимости недвижимости. Остальную сумму обещала отдать в ближайшее время, убедив потерпевших оформить на ее имя доверенность на дом. Заполучив нужный документ, она перепродавала чужое имущество", – пояснили в шымкентской полиции.

Фото: polisia.kz

Ранее подозреваемую объявили в розыск. Сейчас она скрывается от органов следствия. Тех, у кого есть информация о ее местонахождении, правоохранительные органы просят позвонить по каналу 102 или по номерам: (8-771-671-56-63) 57-27-42, 51-22-01, 57-27-60, 57-01-02, факс: 57-03-41.



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