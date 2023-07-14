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Июнь побил температурный рекорд 100-летней давности в Казахстане

Июнь победил температурный рекорд 100-летней давности в Казахстане Фото: pixabay
14 июля в пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о температурных рекордах и сильных осадках в июне 2023 года. Как оказалось, в стране был побит температурный рекорд 102-летней давности.

Отмечено, что первый месяц лета начался с интенсивной волны жары и удивил, завершившись по-осеннему прохладной погодой.

"Первая декада июня выдалась аномально жаркой, дневные температуры воздуха побили рекорды абсолютных максимумов прошлых лет. Такой высокий фон температуры воздуха был связан с устойчивым выносом тропических воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру:

  • 4 июня на метеостанции Костанай была зафиксирована максимальная температура +38,2 градуса, последний раз такое наблюдалось в 1955 году (+35,5 градуса);
  • 6 июня на станции Кызылорды было зафиксировано +41,6 градуса и перекрыт рекорд 2018 года, когда температура остановилась на отметке +38,7 градуса;
  • в Астане в течение месяца самая высокая температура воздуха была зафиксирована 6 июня, когда столбики термометров достигали отметки +38,4 градуса, тем самым перекрыв рекорд 1939 года (+35,7 градуса);
  • 7 июня на станции Петропавловск самая высокая температура достигла отметки +38 градусов, перекрыв рекорд 1998 года (+34,9 градуса);
  • в тот же день на метеостанции Жезказган столбики термометров достигли отметки +40,6 градуса, тем самым повторив рекорд 1990 года (+40,6 градуса);
  • 8 июня на станции Павлодар абсолютный максимум составил +40 градусов, тем самым обновив рекорд 2010 года (+36,5 градуса);
  • в тот же день на станции Усть-Каменогорск столбики термометров достигли отметки +37,1 градуса, перекрыв рекорд 2008 года (+35,1 градуса);
  • этим же днем на метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса, таким образом, был перекрыт рекорд 1921 года (+40 градусов);
  • 9 июня на станции Тараз абсолютный максимум составил +38,9 градуса, тем самым обновился рекорд 2013 года (+36,9 градуса).

Далее сказано, что во второй и третьей декадах июня постепенно осуществлялся приток холодных воздушных масс из районов Северных морей, в связи с чем наблюдалось понижение температуры воздуха.

"Июнь был малоосадочным на большей части республики, однако на западе и северо-западе страны в отдельные дни наблюдались сильные дожди, что было связано с прохождением циклонов и обострением атмосферных фронтов по территории страны". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключении отмечено, что осадков за июнь выпало 24 миллиметра, что составило 60 процентов от нормы, при норме за месяц 40 миллиметров.

Ранее синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 15-17 июля. По их данным, жара отступит: страну накроют грозы, град и порывистый ветер.

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