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Какие мероприятия ожидают жителей столицы в июле

Какие мероприятия ожидают жителей столицы в июле Фото: pixabay
Астана – модный и современный город, столица страны. Здесь созданы все условия для комфортной работы и проживания. Большое внимание уделяется и отдыху. Астана богата на культурные и развлекательные мероприятия.

Ежемесячно в столице проводятся разнообразные выставки, концерты, тематические праздники и многое другое. При желании можно легко найти развлечение. Особенно интересно в столице Казахстана в июле.

Выставка "Великий шелковый путь и городская культура Отырарской долины"

Общая информация. На главной площади страны открыт Национальный музей Республики Казахстан, который является самым молодым и крупнейшим в Центральной Азии. Главная его цель – показать национальное величие и достояние. Экспозиционная площадь составляет 14 тыс. кв. м. Однако не только уникальными объектами славится музей. На его территории регулярно проводятся интересные выставки. В июле Государственный археологический музей-заповедник "Отырар" представляет тематическую экспозицию "Великий шелковый путь и городская культура Отырарской долины".

Описание выставки. Древний город имел большое значение в дипломатической и военно-стратегической сфере. Он был важным торговым и ремесленным центром, играл значимую роль в развитии искусства. Сегодня Отырар – известная археологическая и историческая достопримечательность Туркестанской области. Историко-познавательная экспозиция включает более 150 экспонатов. Они рассказывают о развитии городской культуры от эпохи Карахана до Казахского ханства, а также торговых отношений через Великий шелковый путь. Отдельная секция выставки повествует о становлении и эволюции письменности.

Важно! По понедельникам и в последний вторник месяца музей не работает. В третье воскресенье вход бесплатный.

Международный банный фестиваль Asia Par Fest

Международный банный фестиваль Asia Par Fest – одно из самых ожидаемых мероприятий этого лета среди любителей легкого пара. Интересно здесь будет и тем, кто пока не является приверженцем данной культуры. Мероприятие пройдет 19-21 июля в пос. Жибек Жолы, на базе отдыха Beibarys.

Парения в банях кочевых народов. Постоянное перемещение кочевников накладывало свои особенности не только на быт, но и на специфику приема водных очищающих процедур. Парные, как и жилища, имели форму юрты со "скелетом" из прочных, крупных палок. В них устанавливался чан с водой, куда кидали раскаленные камни. Целительный пар в сочетании с травяными настоями использовался для профилактики и лечения многих болезней. В ходе мероприятия можно на собственном опыте убедиться в живительной силе подобных процедур.

Активный семейный отдых. В ходе фестиваля можно не только получить много полезной информации, но и интересно и с пользой провести время. Развлечения предлагаются для всей семьи. В ходе фестиваля можно стать участником разных конкурсов и соревнований, а наиболее отличившихся ждут призы.

Мастер-классы. Они проводятся как в помещениях, так и на свежем воздухе. Тематические мастер-классы позволяют пополнить теоретическую базу, получить интересные сведения о банной культуре и освоить полезные навыки.

Клубные мероприятия

Многие жители и гости столицы также предпочитают отдыхать в клубах и развлекательных комплексах города. Здесь можно не только потанцевать, но и получить массу положительных эмоций. Для этого разрабатываются разные программы. В июле наиболее интересными событиями могут стать:

  • Satisfaction Fest 2023: Episode #2. Этот фестиваль состоится 15 июля на территории Golf club Astana. На сцене будут выступать звездные, известные хэдлайнеры: John Newman, Minelli и Adam Clay. Также к услугам желающих можно будет найти разнообразные напитки и вкусную еду. Возрастное ограничение – 18+.
  • Выступление комика Nezlobin. Концерт состоится 21 июля в БЦ "Москва". Nezlobin начинал свой творческий путь в екатеринбургском Comedy Club. Потом его пригласили в Москву. Начиная с 2010 года он выступает со своими концертами. Программы в жанре стендап включают монологи, импровизации и общение со зрителями. Комик радует любителей юмора ироничными, позитивными и интересными выступлениями.

Заключение

В июле Астана порадует большим разнообразием фестивалей, выставок, мастер-классов и т. д. Они носят развлекательный и познавательный характер. Мероприятия по душе найдут как одиночки, так и пары. Отлично провести время смогут и семьи. Просмотрите предложенные варианты и отдыхайте с удовольствием!

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