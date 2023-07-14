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Токаев принял заместителя генерального секретаря ООН

Токаев принял заместителя генерального секретаря ООН Фото: akorda.kz
Глава государства принял заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман.

Токаев принял заместителя генерального секретаря ООН

Фото: akorda.kz

Глава государства поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.

"Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства-члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в уставе Организации. Для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией. Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета Безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.

Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.

Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.

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