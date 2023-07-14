АЗРК: Недочеты в механизме льготного автокредитования привели к росту цен

Изучение механизма финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе. Об этом Zakon.kz рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

По данным АЗРК, на основании постановления правительства от 2 сентября 2021 года №604 объем финансирования – 100 млрд тенге – был разделен автопроизводителями между собой (протокол комиссии представителей промышленных предприятий от 13 мая 2022 года). Далее Фонд развития промышленного развития распределил указанный объем между четырьмя банками второго уровня и установил лимиты финансирования (пределы суммы займов) для каждого производителя.



"В целом, следует отметить, что финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили". Пресс-служба АЗРК

Агентством по защите и развитию конкуренции установлено, что рынок услуг автокредитования за 2020, 2021 годы и девять месяцев 2022 года является высококонцентрированным, на котором осуществляют деятельность 16 кредитных организаций. При этом 70% рыночной доли приходится на АО "Евразийский Банк", АО "Банк Центр Кредит" и АО "Kaspi Bank".

"В 2022 году наблюдается рост объемов автокредитов у АО "Евразийский Банк" и АО "Банк Центр Кредит" за счет участия в программе льготного автокредитования (предел ГЭСВ – 7,5%). Наибольший объем выданных автокредитов вне льготной программы принадлежит АО "Kaspi Bank", занятому автокредитованием на вторичном рынке... В коммерческом сегменте отмечаются высокие процентные ставки – 33% (предел ГЭСВ – 40%), риски навязывания кредитной и страховой организации". Пресс-служба АЗРК

20 июня 2023 года в Фонде развития промышленности рассказали, почему средства для льготного автокредитования решили направить на покупку автобусов.