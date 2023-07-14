Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

АЗРК: Недочеты в механизме льготного автокредитования привели к росту цен

АЗРК: Недочеты в механизме льготного автокредитования привели к росту цен Фото: freepik
Изучение механизма финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе. Об этом Zakon.kz рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

По данным АЗРК, на основании постановления правительства от 2 сентября 2021 года №604 объем финансирования – 100 млрд тенге – был разделен автопроизводителями между собой (протокол комиссии представителей промышленных предприятий от 13 мая 2022 года). Далее Фонд развития промышленного развития распределил указанный объем между четырьмя банками второго уровня и установил лимиты финансирования (пределы суммы займов) для каждого производителя.

"В целом, следует отметить, что финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили".Пресс-служба АЗРК

Агентством по защите и развитию конкуренции установлено, что рынок услуг автокредитования за 2020, 2021 годы и девять месяцев 2022 года является высококонцентрированным, на котором осуществляют деятельность 16 кредитных организаций. При этом 70% рыночной доли приходится на АО "Евразийский Банк", АО "Банк Центр Кредит" и АО "Kaspi Bank".

"В 2022 году наблюдается рост объемов автокредитов у АО "Евразийский Банк" и АО "Банк Центр Кредит" за счет участия в программе льготного автокредитования (предел ГЭСВ – 7,5%). Наибольший объем выданных автокредитов вне льготной программы принадлежит АО "Kaspi Bank", занятому автокредитованием на вторичном рынке... В коммерческом сегменте отмечаются высокие процентные ставки – 33% (предел ГЭСВ – 40%), риски навязывания кредитной и страховой организации".Пресс-служба АЗРК

20 июня 2023 года в Фонде развития промышленности рассказали, почему средства для льготного автокредитования решили направить на покупку автобусов.

Фондом был проведен анализ эффективности распределения револьверных средств на кредитование физических лиц для льготного приобретения автомобиля. С момента запуска программы льготного автокредитования 13 342 казахстанца получили свои заветные автомобили.

Читайте также

Амиржан Набиев пообещал закрыть все долги ТЭЦ Риддера за свой счет

Bank RBK в мае стал лидером по росту прибыли среди топ-10 банков Казахстана

Казахстанским фермерам до сих пор не выплатили почти 32 млрд тенге субсидий

Динара Халдарова
Льготное автокредитование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты
Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления