Система прослеживаемости лекарств обеспечила фармрынок эксклюзивными возможностями

В Казахстане продолжается успешная оцифровка прослеживаемости лекарственных препаратов.

Впервые в стране проведена агрегация лекарств (процедура объединения потребительских и транспортных упаковок) двух уровней на складах дистрибьюторов, ранее данная процедура осуществлялась только на производстве.

Агрегация лекарств на складах значительно сэкономит временные и финансовые ресурсы всех участников оборота лекарственных средств, а также позволит пресечь попытки подделки лекарств благодаря поэкземплярному учету в системе маркировки и прослеживаемости.

Ранее недоступная дистрибьюторам процедура объединения потребительских и транспортных кодов на транспортных упаковках впервые стала возможной на территории складов. До того, как агрегация стала доступна дистрибьюторам, нанесение кодов и формирование коробок в паллеты было доступно исключительно на территории производства, что сильно тормозило процесс приема и отправки лекарств. Теперь благодаря успешному эксперименту Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров больницы и аптеки могут принять сотни различных лекарств, упакованные в одну большую коробку, в один клик.

В ходе работ на складах "СК Фармация" в городах Алматы и Костанай проведена агрегация ряда лекарств на разных уровнях с приемом и отгрузкой, а также проведена работа по подписанию актов приема-передачи в системе электронного документооборота.

Более того сотрудники склада объединили в один транспортный короб лекарства – глюконил и бисопролол и сформировали новые агрегационные коды, что позволило объединить в один код наименование двух лекарств. Данная практика ранее не проводилась в странах ЕАЭС, где функционирует система маркировки и прослеживаемости лекарств.

Сотрудники фармацевтических компаний уже подчеркнули важность и необходимость данной процедуры.

"Раньше агрегация была возможна только для производителей, мы со стороны дистрибьюторов также попросили иметь возможность создавать эти коды, потому что без них невозможна автоматизированная работа. Если ранее мы отправляли коробку с сотней разных лекарств в аптеку или больницу, там сотрудники были вынуждены сканировать каждую упаковку, чтобы принять код маркировки каждого лекарства. То теперь мы наносим один агрегационный код на коробку, в больнице или аптеке его сканируют и одним действием сразу принимают сотни разных лекарств в коробке. Данная процедура очень ускорит процесс приемки товара на разных этапах". Глава отдела информационных технологий ТОО "СТОФАРМ" Ерлан Жаинбаев

Агрегация необходима для обеспечения безопасности и надежности цепи поставок фармацевтических препаратов и перехода от одного участника оборота товара к другому. Это облегчает прослеживаемость и прозрачность, а также обеспечивает эффективное управление лекарственными препаратами. Данная процедура поставок фармацевтической продукции позволяет участникам товарооборота экономить время и деньги.

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

Напомним, в прошлом месяце прием, отгруз и вывод из оборота маркированных лекарственных средств в экспериментальном режиме провел Единый оператор по маркировке и прослеживаемости товаров совместно с единым дистрибьютором лекарственных препаратов в Казахстане "СК-Фармация". Современная система маркировки и прослеживаемости товаров позволит значительно модернизировать упаковочные линии и защитит бизнес от подделок и мошенничества.

С 1 июля 2022 года в Казахстане введён первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований. По оценке экспертов, маркировка и прослеживаемость должны улучшить ситуацию с поставками и обеспечением лекарственных средств, тем самым предотвратить их возможный дефицит, как это наблюдалось во время пандемии.

Целью цифровой маркировки является искоренение теневого фармацевтического рынка через цифровые технологии прослеживаемости. Это разновидность систем Track&Trace, которая применяется во всём мире для обеспечения прозрачности товарооборота.

Кроме функции прослеживаемости, система маркировки позволит потребителям узнать срок годности лекарственного средства и соответствует ли приобретаемое лекарственное средство предельно допустимой цене, установленной Министерством здравоохранения Республики Казахстан.