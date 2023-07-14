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Законодательство РК

Экс-мажилисмен стал вице-министром сельского хозяйства

Экс-мажилисмен стал вице-министром сельского хозяйства Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр сельского хозяйства Казахстана. Им стал Амангалий Бердалин, который ранее был депутатом Мажилиса Парламента РК седьмого созыва, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Бердалин Амангалий Бисенбаевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК".

Амангалий Бердалин родился 13 сентября 1964 года в Актюбинской области. Окончил Саратовский государственный зоотехнический ветеринарный институт, Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.Б.Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 1981 году строителем. В 1989-1994 годы был старшим, главным ветеринарным врачом совхоза им. Г. Шевченко (Актюбинская область), в 1994-2011 годы – председателем коллективного предприятия "Карабутак", директором ТОО "Қарабұтақ" (совхоз им. Г. Шевченко), в 2011-2012 годы – и. о. замакима, замакима Айтекебийского района Актюбинской области.

Также был акимом в двух районах Актюбинской области: Айтекебийского района – с 2012 по 2016 годы, Хромтауского района – с 2016 по 2019 годы. А в 2019-2021 годы занимал должность замакима Актюбинской области.

С января 2021 года по январь 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

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