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ЕС отменил правила ввоза японских продуктов питания за несколько недель до слива вод с Фукусимы в океан

Рыба с Фукусимы Фото: pixabay
Европейский союз отменил ограничения на импорт японских продуктов питания, введенные после аварии на АЭС "Фукусима-1", за несколько недель до того, как Япония начнет сливать сточные воды с АЭС в Тихий океан, сообщает Zakon.kz.

Однако Китай и другие страны пригрозили ввести дополнительные ограничения на импорт японских морепродуктов, сообщает The Guardian.

Заявление в ЕС сделали после переговоров на саммите в Брюсселе между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Решение ЕС снять все оставшиеся ограничения, возможно, в следующем месяце, было принято через несколько дней после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило планы Японии по сбросу воды в океан. Регулятор заявил о "незначительном радиологическом воздействии на людей и окружающую среду".

Решение ЕС рассматривается как часть попытки добиться прогресса в устранении японских торговых барьеров для говядины, фруктов и овощей из ЕС, доступ которых в Японию ограничен правилами безопасности пищевых продуктов.

В настоящее время 11 стран сохраняют контроль над импортом продукции из Фукусимы и других районов Японии.

Китай, выступающий с резкой критикой сброса воды, на этой неделе заявил, что может расширить ограничения на импорт японских продуктов питания, а Гонконг заявил, что запретит поставки морепродуктов из Фукусимы и девяти других префектур, если сброс воды будет продолжен.

Правительство Южной Кореи одобрило доклад МАГАТЭ, однако депутаты от оппозиции скептически относятся к заверениям в том, что сточные воды не представляют опасности для морских обитателей и людей, употребляющих их в пищу.

Более 1,3 млн тонн воды хранится в 1000 резервуарах на площадке АЭС "Фукусима-1", и оператор станции, компания Tokyo Electric Power (Tepco), предупреждает, что места для хранения быстро заканчиваются.

Современная система обработки жидкости Tepco позволяет удалять из воды большинство радиоактивных элементов, которые попадают в воду, используемую для охлаждения поврежденного ядерного топлива, однако она не способна удалить тритий – изотоп водорода, который трудно выделить из воды.

Японские власти заявили, что перед сбросом в море очищенная вода будет разбавлена таким образом, чтобы содержание трития в ней составляло 1/40 часть от допустимой по стандартам безопасности страны концентрации. Ожидается, что эта операция займет от 30 до 40 лет.

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