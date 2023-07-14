Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Житель Астаны вынес из бутика одежду на 230 тысяч тенге

Житель Астаны унес из бутика одежду на 230 тысяч тенге Фото: pxhere
Житель столицы обманул продавца поддельным чеком и вынес из бутика одежду на 230 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Полиция столичного района Байконыр задержала мужчину, который обманул продавца поддельным чеком и вынес из бутика пакеты с одеждой, сообщили в ДП Астаны 14 июля.

Как рассказали в полиции, мужчина зашел в бутик в одном из торгово-развлекательных центров. Он со знанием дела отобрал "покупки", приодевшись от кепки до обуви. Затем он предъявил продавцу чек об оплате товара через мобильное приложение на сумму свыше 230 тысяч тенге.


"Покупатель" умолчал о том, что подделал чек об оплате, и просто покинул магазин. Но его действия попали на записи камер видеонаблюдения, и вскоре его задержали. Подозреваемый во всем признался.

Идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество"). Полиция выясняет, не причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям в столице.

Читайте также

Авария произошла на Жезказганской ТЭЦ

В МИД Кыргызстана отреагировали на драку с участием казахстанского боксера Шуменова

Подозреваемую в мошенничестве на 60 млн тенге разыскивает полиция Шымкента

Никита Дробны
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Способ борьбы с мопедистами-нарушителями придумали в Алматы
Управу на курьеров-мопедистов нашли в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления