Житель Астаны вынес из бутика одежду на 230 тысяч тенге

Житель столицы обманул продавца поддельным чеком и вынес из бутика одежду на 230 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Полиция столичного района Байконыр задержала мужчину, который обманул продавца поддельным чеком и вынес из бутика пакеты с одеждой, сообщили в ДП Астаны 14 июля.

Как рассказали в полиции, мужчина зашел в бутик в одном из торгово-развлекательных центров. Он со знанием дела отобрал "покупки", приодевшись от кепки до обуви. Затем он предъявил продавцу чек об оплате товара через мобильное приложение на сумму свыше 230 тысяч тенге.





"Покупатель" умолчал о том, что подделал чек об оплате, и просто покинул магазин. Но его действия попали на записи камер видеонаблюдения, и вскоре его задержали. Подозреваемый во всем признался.

Идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество"). Полиция выясняет, не причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям в столице.

