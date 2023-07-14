Эталонный контрольный банк НПА будут вести по новым правилам

Минюст приказом от 11 июля 2023 года утвердил Правила ведения Государственного реестра нормативных правовых актов, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов, Инструкцию по формированию ЭКБ Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу Государственный реестр и Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов создаются с целью обеспечения единого государственного учета нормативных правовых актов РК (НПА).

Государственный реестр и Эталонный контрольный банк ведет республиканское государственное предприятие "Институт законодательства и правовой информации РК" Министерства юстиции РК (ИЗПИ).

Нормативные правовые акты, внесенные в Эталонный контрольный банк, подлежат учету в хронологическом порядке. Для НПА, внесенных в Эталонный контрольный банк, срок хранения постоянный.

Копии НПА президента, председателя Совета безопасности, Парламента и его палат, Конституционного суда и Верховного суда РК направляются государственными органами в ИЗПИ в бумажном и электронном виде в течение 10 календарных дней со дня подписания в одном экземпляре на казахском и русском языках, заверенные печатью государственного органа и удостоверенные ЭЦП лица, уполномоченного подписывать НПА.

НПА правительства направляются в ИЗПИ только в форме электронных документов.

Приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов (ЦГО), руководителей ведомств ЦГО, постановления Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Нацбанка и иных ЦГО, решения маслихатов, постановления акиматов, решения акимов и постановления ревизионных комиссий, прошедшие государственную регистрацию в Минюсте, направляются органами юстиции в ИЗПИ посредством информационной системы согласования проектов нормативных правовых актов (ИССП) в электронном виде, на казахском и русском языках, автоматически в течение 1 дня с момента их внесения в Реестр государственной регистрации НПА.

НПА, не подлежащие государственной регистрации в Минюсте или его территориальных органах, направляются государственными органами в ИЗПИ в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня их подписания на казахском и русском языках.

Поступивший НПА регистрируют в Эталонном контрольном банке при его наличии в бумажном и электронном виде. Перед этим они проходят процедуру проверки подлинности ЭЦП.

НПА, подлежащие внесению в Государственный реестр, включаются в него в течение 5 рабочих дней с момента их поступления в ИЗПИ, (нормативне постановления Конституционного суда - не более 3 рабочих дней) и им присваиваются регистрационные номера. Эти же сроки установлены для внесения НПА в Эталонный контрольный банк.

Нормативные правовые акты, включенные в Эталонный контрольный банк, поддерживаются в контрольном состоянии путем внесения в них текущих изменений и дополнений, признания отдельных частей НПА утратившими силу либо приостановления их действия.

При признании НПА утратившим силу либо приостановлении его действия на определенный срок производятся соответствующие записи в Государственном реестре и отметка на бумажном и (или) электронном тексте НПА, внесенного в Эталонный контрольный банк, о признании его утратившим силу либо приостановлении его действия со ссылкой на соответствующий НПА.

При формировании Эталонного контрольного банка сверка текстов нормативных правовых актов на казахском и русском языках не производится.

Инструкция по формированию Эталонного контрольного банка

Инструкция детализирует формирование Эталонного контрольного банка НПА. На НПА, направляемые государственными органами, в системе электронного документооборота, а также в ИССП, заполняется карточка, включающая реквизиты НПА и справочно-информационные данные о нормативном правовом акте.

В ходе формирования Эталонного контрольного банка в электронном виде при необходимости оператор автоматизированной системы управления информационной системы Эталонного контрольного банка использует НПА в бумажном виде.

Эталонный контрольный банк в электронном виде формируют посредством информационной системы, состоящей из трех подсистем:

автоматизированная система управления - предназначена для подготовки нормативных правовых актов;

хранилище - выполняет задачи единого централизованного депозитария для хранения НПА в электронном виде и предоставляет средства для хранения информации о внесенных изменениях и дополнениях в них;

веб-портал - предназначен для просмотра НПА в электронном виде в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а также доступа к дополнительным функциональным возможностям.

Во входящем НПА система производит:

проверку легитимности ЭЦП путем отправки запроса в удостоверяющий центр на предмет действия ЭЦП (отозвано, действительно, просрочено);

форматно-логический контроль на предмет целостности цифрового кода, читабельности.

В случае положительного результата проверки, НПА в электронном виде считается поступившим, о чем отправителю направляется отметка о доставке. На принятый НПА в автоматизированной системе управления информационной системы Эталонного контрольного банка заполняется регистрационная карточка, включающая реквизиты и справочно-информационные данные о НПА.

Справочно-информационные данные включают номер Государственного реестра, дату вступления в силу, изменения документа, регион действия, сведения об официальном опубликовании, сфере правоотношений.

Поступившим нормативным правовым актам система автоматически присваивает и сохраняет в регистрационной карточке номер Государственного реестра.

Приказ введен в действие 14 июля 2023 года.