Эталонный контрольный банк НПА будут вести по новым правилам
Согласно приказу Государственный реестр и Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов создаются с целью обеспечения единого государственного учета нормативных правовых актов РК (НПА).
Государственный реестр и Эталонный контрольный банк ведет республиканское государственное предприятие "Институт законодательства и правовой информации РК" Министерства юстиции РК (ИЗПИ).
Нормативные правовые акты, внесенные в Эталонный контрольный банк, подлежат учету в хронологическом порядке. Для НПА, внесенных в Эталонный контрольный банк, срок хранения постоянный.
Копии НПА президента, председателя Совета безопасности, Парламента и его палат, Конституционного суда и Верховного суда РК направляются государственными органами в ИЗПИ в бумажном и электронном виде в течение 10 календарных дней со дня подписания в одном экземпляре на казахском и русском языках, заверенные печатью государственного органа и удостоверенные ЭЦП лица, уполномоченного подписывать НПА.
НПА правительства направляются в ИЗПИ только в форме электронных документов.
Приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов (ЦГО), руководителей ведомств ЦГО, постановления Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Нацбанка и иных ЦГО, решения маслихатов, постановления акиматов, решения акимов и постановления ревизионных комиссий, прошедшие государственную регистрацию в Минюсте, направляются органами юстиции в ИЗПИ посредством информационной системы согласования проектов нормативных правовых актов (ИССП) в электронном виде, на казахском и русском языках, автоматически в течение 1 дня с момента их внесения в Реестр государственной регистрации НПА.
НПА, не подлежащие государственной регистрации в Минюсте или его территориальных органах, направляются государственными органами в ИЗПИ в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня их подписания на казахском и русском языках.
Поступивший НПА регистрируют в Эталонном контрольном банке при его наличии в бумажном и электронном виде. Перед этим они проходят процедуру проверки подлинности ЭЦП.
НПА, подлежащие внесению в Государственный реестр, включаются в него в течение 5 рабочих дней с момента их поступления в ИЗПИ, (нормативне постановления Конституционного суда - не более 3 рабочих дней) и им присваиваются регистрационные номера. Эти же сроки установлены для внесения НПА в Эталонный контрольный банк.
Нормативные правовые акты, включенные в Эталонный контрольный банк, поддерживаются в контрольном состоянии путем внесения в них текущих изменений и дополнений, признания отдельных частей НПА утратившими силу либо приостановления их действия.
При признании НПА утратившим силу либо приостановлении его действия на определенный срок производятся соответствующие записи в Государственном реестре и отметка на бумажном и (или) электронном тексте НПА, внесенного в Эталонный контрольный банк, о признании его утратившим силу либо приостановлении его действия со ссылкой на соответствующий НПА.
При формировании Эталонного контрольного банка сверка текстов нормативных правовых актов на казахском и русском языках не производится.
Инструкция по формированию Эталонного контрольного банка
Инструкция детализирует формирование Эталонного контрольного банка НПА. На НПА, направляемые государственными органами, в системе электронного документооборота, а также в ИССП, заполняется карточка, включающая реквизиты НПА и справочно-информационные данные о нормативном правовом акте.
В ходе формирования Эталонного контрольного банка в электронном виде при необходимости оператор автоматизированной системы управления информационной системы Эталонного контрольного банка использует НПА в бумажном виде.
Эталонный контрольный банк в электронном виде формируют посредством информационной системы, состоящей из трех подсистем:
- автоматизированная система управления - предназначена для подготовки нормативных правовых актов;
- хранилище - выполняет задачи единого централизованного депозитария для хранения НПА в электронном виде и предоставляет средства для хранения информации о внесенных изменениях и дополнениях в них;
- веб-портал - предназначен для просмотра НПА в электронном виде в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а также доступа к дополнительным функциональным возможностям.
Во входящем НПА система производит:
- проверку легитимности ЭЦП путем отправки запроса в удостоверяющий центр на предмет действия ЭЦП (отозвано, действительно, просрочено);
- форматно-логический контроль на предмет целостности цифрового кода, читабельности.
В случае положительного результата проверки, НПА в электронном виде считается поступившим, о чем отправителю направляется отметка о доставке. На принятый НПА в автоматизированной системе управления информационной системы Эталонного контрольного банка заполняется регистрационная карточка, включающая реквизиты и справочно-информационные данные о НПА.
Справочно-информационные данные включают номер Государственного реестра, дату вступления в силу, изменения документа, регион действия, сведения об официальном опубликовании, сфере правоотношений.
Поступившим нормативным правовым актам система автоматически присваивает и сохраняет в регистрационной карточке номер Государственного реестра.
Приказ введен в действие 14 июля 2023 года.