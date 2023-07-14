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Законодательство РК

В Павлодаре защитили права более 3700 предпринимателей

В Павлодаре защитили права более 3700 предпринимателей Фото: Zakon.kz
Прокуратура Павлодара установила, что местным исполнительным органом при определении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города учтены не все требования правил внутренней торговли утвержденных Министерством национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

В частности, акимат ограничил в праве реализации товаров различного характера одним предпринимателям, без учета того, что другие предприниматели в том же районе реализуют товары без ограничений.

"К примеру, постановлением акимата по улице Торайгырова напротив магазина, на территории общей площадью 60 м2 разрешили торговать только дачной и плодоовощной продукцией. Тогда как в близлежащих торговых точках без ограничении реализуются товары разного происхождения (продовольственные, непродовольственные, бытовые и пр.). Тем самым, незаконно ограничено право одних предпринимателей на свободу торговли незапрещенными законодательством товарами", – сообщили в прокуратуре. 

По акту прокурорского надзора, местным исполнительным органом принято новое постановление, где нарушения устранены и защищены права более 3 700 субъектов бизнеса на осуществление беспрепятственной розничной торговли.

В целом, на сегодняшний день прокуратурой Павлодара защищены права порядка 6 тыс. предпринимателей.

Согласно п.4 ст.26 Конституции РК каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.

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Анастасия Стативкина
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