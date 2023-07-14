В Павлодаре защитили права более 3700 предпринимателей

Прокуратура Павлодара установила, что местным исполнительным органом при определении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города учтены не все требования правил внутренней торговли утвержденных Министерством национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

В частности, акимат ограничил в праве реализации товаров различного характера одним предпринимателям, без учета того, что другие предприниматели в том же районе реализуют товары без ограничений.



"К примеру, постановлением акимата по улице Торайгырова напротив магазина, на территории общей площадью 60 м2 разрешили торговать только дачной и плодоовощной продукцией. Тогда как в близлежащих торговых точках без ограничении реализуются товары разного происхождения (продовольственные, непродовольственные, бытовые и пр.). Тем самым, незаконно ограничено право одних предпринимателей на свободу торговли незапрещенными законодательством товарами", – сообщили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора, местным исполнительным органом принято новое постановление, где нарушения устранены и защищены права более 3 700 субъектов бизнеса на осуществление беспрепятственной розничной торговли.



В целом, на сегодняшний день прокуратурой Павлодара защищены права порядка 6 тыс. предпринимателей.

Согласно п.4 ст.26 Конституции РК каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.