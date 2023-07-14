В Алматинской области 250 человек обманули на многомиллионную сумму при покупке земли

В селе Белбулак Талгарского района 250 человек жалуются, что стали жертвами мошенничества при покупке земельных участков. Люди отдавали неизвестному мужчине, по меньшей мере, по два миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Мужчина якобы собрал деньги с жителей и обещал выдать земельные участки по заниженным ценам уже весной этого года. Однако перестал выходить на связь. Каждый из пострадавших жителей перевел на его счет гражданина от двух миллионов тенге и выше.



"Мы ищем его уже несколько месяцев, некоторым он оставил свой адрес, где-то заверил сделку нотариально, но найти его уже невозможно. Мы обращались в полицию, но никаких действий с их стороны не увидели. Среди пострадавших есть не только обычные граждане, но и пожилые, инвалиды, социально-уязвимые слои населения", – рассказал один из возмущенных граждан корреспонденту Zakon.kz на условиях анонимности.

В акимате Талгарского района заявили, что это личные дела жителей.

"В данном случае гражданско-правовые отношения. Акимат в эти дела вмешиваться не может" - сказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акима района.

Между тем в районном управлении полиции сообщили, что никаких заявлений от пострадавших не поступало.