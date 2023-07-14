Восстановление социальной справедливости: депутаты о законе по возврату незаконно приобретенных активов

Мажилисмены рассказали Zakon.kz, что с их точки зрения принятый закон главным образом поможет в решении множества социальных проблем в Казахстане путем финансирования соцпроектов за счет возвращенных средств.

На днях глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Документ создан с целью возврата незаконно приобретенных активов государству и вовлечением их в законный экономический оборот в Казахстане.

По словам депутатов, закон разрабатывался на основе международных документов, таких как Конвенция в сфере противодействия коррупции, а также рекомендаций ООН и Всемирного банка. Был изучен опыт Великобритании, США, Германии, Канады, Австралии, имеющих подобные законы.

Равноправие и акт справедливости

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров убежден, что закон имеет огромное значение для граждан.

"Конечно, за 30 лет независимости в стране было определенное экономическое развитие. Но мы не можем отрицать того факта, что за эти годы определенное количество граждан нашей страны, используя служебное положение, родственные отношения с людьми, которые принимают ответственные государственные решения, сконцентрировали у себя в руках огромные экономические блага. На правах справедливости они должны принадлежать народу нашей страны, поэтому этот закон является актом справедливости в отношении всех казахстанцев". Ерлан Саиров

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента РК Снежанна Имашева подчеркнула, что закон направлен в первую очередь на восстановление социальной справедливости.

"Он преследует своей целью возврат в страну активов, которые были нажиты незаконно. Возвращенные же средства будут направлены напрямую для решения социальных вопросов казахстанцев". Снежанна Имашева

Помимо уже обозначенных моментов, народные избранники полагают, что закон может поспособствовать глубокой трансформации общества.

"Мы знаем, что Казахстан относится к таким странам, где, с одной стороны, очень узкая группа богатых, с другой стороны – очень большое число бедных. Этот перекос мы должны обязательно разрушить. Необходимо, чтобы все чувствовали, что мы живем в равноправном обществе и все блага страны распределены между гражданами по справедливости". Ерлан Саиров

Депутат подчеркнул, что при эффективной реализации закона казахстанцы будут иметь реальную картину справедливого равноправного будущего, и в дальнейшем это поспособствует сплоченности населения.

"Сейчас мы проживаем очень турбулентное время, когда вопрос нравственного здоровья, солидарности общества имеет огромное значение. Этот закон направлен на то, чтобы создавать такие ценности, как солидарность, сопричастность и единение". Ерлан Саиров

Развитие и социальные проекты

Мажилисмены напоминают, что сегодня существует множество нерешенных экономических инфраструктурных проблем, особенно в регионах Казахстана. Во многих районах до сих пор отсутствуют такие элементарные вещи, как интернет и качественное медицинское обслуживание. Депутаты уверены, что новый закон позволит государству получить средства, которые годами выводились из страны, ослабляя ее экономику и тормозя развитие.

"Например, сейчас в Национальном фонде республики около 60 млн долларов, по оценкам разных экспертов, за пределы Казахстана выведено почти три таких Нацфонда. Это деньги, которые могли бы получить казахстанцы в виде построенных школ, дорог, объектов культуры, инфраструктуры для спорта и другие". Снежанна Имашева

Таким образом, по словам депутата, средства от реализации возвращенных активов через специальный фонд будут направлены на социальные проекты.

Согласно тексту закона, к социальным относятся проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки социально незащищенных слоев населения, лиц с инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сельской молодежи, безработных и т.д.

"Возврат активов – процесс небыстрый и очень сложный. Поиском незаконно полученных активов и их возвратом будет заниматься специально созданный Комитет при Генеральной прокуратуре. Нужна также поддержка иностранных государств и организаций, так как большая часть активов выведена за границу. Хотя уже есть определенные результаты, недавно Генеральная прокуратура отчиталась о том, какие активы возвращены государству". Снежанна Имашева

Детали закона

Предполагается, что под принятый закон попадают лица, стоимость активов которых в совокупности составляет 13 млн МРП, это примерно 100 млн долларов. При этом необходимо будет установить, что такие активы были добыты с использованием административно-властных ресурсов.

"Президент отмечал, что в Казахстане 162 человека на сегодняшний день владеют более чем половиной ВВП Казахстана. И вот эти люди должны доказать законность приобретенных активов: заводов, фабрик, финансовых инструментов и так далее. Если они не смогут объяснить законность своих активов, все эти активы буду возвращены в лоно государства". Ерлан Саиров

По его словам, на сегодняшний день уже есть конкретные лица и объекты, чье имущество и блага вызывают подозрения как у общественности, так и у правоохранительных органов. Депутат считает, что возврат капитала поможет повысить уровень доверия населения к проводимым государством реформам.

"Конечно, быть богатым не запрещено. В любой стране мира найдутся как невероятно богатые, так и крайне бедные люди. И нет никаких вопросов к тем, кто приумножает свое состояние благодаря уму, трудолюбию, предпринимательским усилиям. Но там, где накопление капиталов происходит благодаря выгодному занимаемому положению, связям с власть имущими, административным ресурсам, подковерным интригам и коррупции, к ним должны возникнуть справедливые вопросы и требования объяснить происхождение богатства". Снежанна Имашева

Депутат пояснила, что закон распространяется на субъекты, которые занимают или занимали ответственную государственную должность, позиции в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных организациях.

"В первую очередь проверке законности происхождения активов будут подвергнуты лица, имеющие состояние более 100 млн долларов. Они будут включены в реестр специальной комиссией, состоящей из общественников, депутатов и членов правительства". Снежанна Имашева

Попадание в этот реестр будет означать, что происхождение активов должно быть раскрыто и объяснено путем подачи соответствующей декларации.

Она отмечает, что закон позволяет внедрить в национальное законодательство уже имеющийся в мировой практике механизм конфискации активов вне уголовного судопроизводства с использованием таких инструментов, как "добровольный возврат" и "принудительная гражданская конфискация".

Как будет достигнута главная цель закона, считает депутат, покажет время. А пока необходимо было создать правовую основу. Впоследствии, отмечает депутат, при необходимости нормы закона будут дополняться.

Разработка закона

На своей странице в социальной сети Facebook Снежанна Имашева также поделилась информацией о том, что над законом работали и мажилисмены всех политических фракций, и депутаты, избранные по одномандатным округам. Документ получил одобрение и у депутатов Сената. Депутат также подчеркнула, что разработка и принятие Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" является одним из обещаний партии AMANAT, которое было выполнено.

По словам депутата, пока мажилисмены работали над проектом закона, в Парламент поступали обращения от экономистов, юристов и других экспертов. Некоторые из них высказывали сомнение в необходимости принятия новых законов, а также несоответствия их Конституции страны.

"Важно отметить, что перед подписанием президент направил обращение в Конституционный суд о проверке этих законов на конституционность. Конституционный суд признал их конституционными, указав это в своем нормативном постановлении". Снежанна Имашева

Закон повысит инвестиционную активность

С точки зрения депутата Магеррама Магеррамова, новый закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" дает государству возможность официально приступить к поиску и подтверждению незаконно приобретенных активов.

"Справедливость становится реальностью. То, что принадлежит стране и народу, будет возвращаться и работать на благо страны и в интересах народа, потому что возращенные средства будут направлены на финансирование социальных, экономических проектов". Магеррам Магеррамов

Депутат считает, что данный закон исключает в будущем все возможности для незаконного вывода финансовых активов из страны. А также данный документ позволит улучшить инвестиционный климат в стране, повысить инвестиционную активность, поскольку любой добросовестный инвестор заинтересован в прозрачных и предсказуемых правилах, основанных на законности, безопасности и стабильности.