Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате

Накануне, 13 июля 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что в Алматы начали снимать таблички платных парковок, ранее принадлежавших компании "А-Паркинг". Это возмутило жителей южной столицы, которые не поняли, кому 1,5 года они платили за парковки, сообщает Zakon.kz.

В частности, свое возмущение выразил журналист Алексей Алексеев. В комментариях к нему присоединились и другие алматинцы.

"Я не понял, кому мы все эти полтора года платили за парковки в Алматы? Когда арестовали счета "А-Паркинга", я позвонил по телефону на табличках и мне сказали, что платить за парковку надо. Теперь, мол, я плачу в акимат. Окей, я платил все это время... (13 июля. – Прим. ред.) акимат начал убирать таблички платных парковок... Куда шли все эти деньги?" – написал он в Facebook, прикрепив фото мужчины, который снимает табличку платной парковки.

Фото: Facebook/Алексей Алексеев

В Управлении городской мобильности акимата Алматы напомнили, что в декабре 2022 года был создан госоператор платных парковок – КГП на ПХВ "Алматы паркинг".

"До ввода в эксплуатацию программного обеспечения (КГП на ПХВ "Алматы паркинг". – Прим. ред.) ранее администрировавшая парковки компания "А-Паркинг" выполняет все свои юридические обязательства и принимает оплату. В настоящее время "А-Паркинг" приступил к демонтажу информационных табличек и паркоматов для дальнейшего монтажа и установки информационных табличек коммунального предприятия", – объяснили в пресс-службе управления.

Как отмечается, на сегодняшний день закончены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и происходит замена информационных табличек в Медеуском районе.

"Парковки будут запускаться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее запуск будет производиться в Алмалинском, Бостандыкском и т. д. На информационных табличках указан номер зоны, время парковки и способы оплаты". Пресс-служба Управления городской мобильности акимата Алматы

25 апреля 2022 года стало известно, что платные парковки вернули в коммунальную собственность Алматы. Тогда в акимате мегаполиса отмечали, что весь доход от деятельности платных парковок будет направлен в бюджет города. Платными парковками Алматы управляет единый оператор – коммунальное госпредприятие "Алматы паркинг", который создали в декабре прошлого года.

22 июня аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как решают проблему с парковками и когда введут дифференцированный тариф на платные парковки.