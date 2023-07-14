"Его кумир – Кайрат Нуртас": что известно о победителе "Славянского базара" из Казахстана

12-летний Шерхан Арыстан из Казахстана стал обладателем Гран-при конкурса "Славянский базар", который прошел в Беларуси. Корреспондент Zakon.kz пообщался с матерью юного таланта и узнал интересные факты из жизни молодого дарования.

Шерхан учится в школе села Шамалаган Карасайского района Алматинской области. Пением он занимается с 4 лет, а настоящую любовь к музыке ему привил звезда казахстанской эстрады Кайрат Нуртас.

Фото: из личного архива Элеоноры Арыстановой

"Он смотрел по телевизору Кайрата Нуртаса и всегда мечтал выступать на сцене, как он. С детства очень сильно полюбил пение и старался быть лучшим в своем деле. Он очень серьезно относится к нему, и я думаю, что именно по этой причине он смог добиться таких высот", – говорит мама Шерхана Элеонора Арыстанова.

Фото: из личного архива Элеоноры Арыстановой

Юный талант не только занимается музыкой, но и отлично дружит с техникой. По словам матери, Шерхан прекрасно разбирается с компьютером и из него мог бы выйти отличный программист или специалист IT-сферы.

Фото: из личного архива Элеоноры Арыстановой

"Конечно, мы примем его любое решение, сейчас он хочет стать певцом и покорять сцену. Это желание нашего ребенка. Но он преуспевает и в других сферах, чему мы очень рады. В школе он учится хорошо, ходит на дополнительные занятия по английскому. Мы, как родители, и его бабушка очень рады его победе и ждем его приезда", – сказала корреспонденту Zakon.kz мама Шерхана Арыстана.

Фото: из личного архива Элеоноры Арыстановой

Победитель "Славянского базара" не намерен ограничивать себя только пением, уже скоро он намерен изучить азы фортепиано.

Фото: из личного архива Элеоноры Арыстановой