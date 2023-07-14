Авария произошла на Жезказганской ТЭЦ

Вечером 13 июля 2023 года на Жезказганской ТЭЦ произошла авария, сообщает Zakon.kz.

По аварийной ситуации на Жезказганской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи":

Вчера, 13 июля т.г., в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия электропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов №7 и 11 Жезказаганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации.

Режим работы станции начали восстанавливать через час, в 22ч. 20 мин.

По факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования.

Отмечаем, что это не первый случай полной остановки Жезказаганской ТЭЦ. 19 июня в 12час.45мин. по причине потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию с 129 до 0 МВт.

На основании вышеизложенного, руководству ТОО "Казахмыс Энерджи" поручено принять действенные меры по обеспечению надежной работы Жезказаганской ТЭЦ.

Специальное совещание по вопросу безопасной работы ТОО "Казахмыс Энерджи" будет проведено в Министерстве в понедельник 17 июля 2023 года.