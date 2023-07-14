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Избранный президент Узбекистана гарантировал деятельность конструктивной оппозиции в стране

президент Узбекистана Фото: пресс-служба президента Узбекистана
В инаугурационной речи президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане будет гарантирована деятельность конструктивной оппозиции, а также права граждан на получение, использование и распространение информации, сообщает Zakon.kz.

Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане наряду со всеми политическими правами будут беспрекословно обеспечиваться гарантии свободы религии и совести.


"Мы последовательно продолжим политику демократии и открытости. Мы гарантируем деятельность конструктивной оппозиции, еще раз повторяю, конструктивной оппозиции, свободу слова и печати, права граждан на получение, использование и распространение информации".Шавкат Мирзиёев

В конце 2019 года Шавкат Мирзиёев отмечал, что нужно создавать среду, чтобы политическая оппозиция появилась внутри страны и знала все проблемы народа.

В сентябре 2021 года первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев подчеркивал, что без оппозиции, критики, альтернативных идей общество не может развиваться.

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