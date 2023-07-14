Избранный президент Узбекистана гарантировал деятельность конструктивной оппозиции в стране

В инаугурационной речи президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане будет гарантирована деятельность конструктивной оппозиции, а также права граждан на получение, использование и распространение информации, сообщает Zakon.kz.

Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане наряду со всеми политическими правами будут беспрекословно обеспечиваться гарантии свободы религии и совести.





"Мы последовательно продолжим политику демократии и открытости. Мы гарантируем деятельность конструктивной оппозиции, еще раз повторяю, конструктивной оппозиции, свободу слова и печати, права граждан на получение, использование и распространение информации". Шавкат Мирзиёев

В конце 2019 года Шавкат Мирзиёев отмечал, что нужно создавать среду, чтобы политическая оппозиция появилась внутри страны и знала все проблемы народа.

В сентябре 2021 года первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев подчеркивал, что без оппозиции, критики, альтернативных идей общество не может развиваться.