Синнер против Джоковича: в двух шагах от трофея Уимблдона

В стремлении выиграть свой третий турнир "Большого шлема" в сезоне и пятый титул чемпиона Уимблдона подряд следующим шагом для легендарного Новака Джоковича станет полуфинальный матч против 8-й ракетки мира Янника Синнера.

Их третья очная встреча должна стать одной из самых захватывающих, поскольку этот Уимблдонский турнир особенный для каждого из теннисистов.



Янник Синнер – Новак Джокович

Стоит начать с того, как эти два игрока противостояли друг другу в прошлом. Самый последний матч между Синнером и Джоковичем состоялся в четвертьфинале Уимблдона 2022 года, когда оба игрока продемонстрировали свое превосходство на травяном корте в пятисетовом марафоне.

Выиграв первые два сета в том матче, Янник Синнер пал жертвой выносливости и воли к победе Новака Джоковича. Сербский теннисист совершил камбэк в доминирующей манере, выиграв 6-3, 6-2, 6-2 в последних трех сетах. Несмотря на то, что Джокович является игроком намного старше по возрасту, чем молодой Синнер, он укрепил свой статус одного из лучших благодаря своему опыту и мастерству.

Несмотря на величие Джоковича, многие поклонники тенниса хотели бы, чтобы Синнер дал Новаку бой, как на прошлогоднем Уимблдоне. Так же как и Андрей Рублёв, а особенно Хурберт Гуркач делали в каждом из двух предыдущих матчей Джоковича.

Синнер же использовал свою мощную подачу, чтобы обыгрывать соперников на более высоком уровне, учитывая тот факт, что его жеребьевка на Уимблдоне в этом году до самого полуфинала была на удивление мягкой. Он не играл ни с кем входящим в топ-75 в первых пяти раундах этого турнира.

Самым важным моментом в этом матче будет то, поддастся ли агрессивность Синнера терпеливой игре Джоковича и его навыкам у сетки. В любом случае, этот матч является одним из ключевых, потому что в нем болельщики увидят либо поражение теннисного короля, либо его триумф.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

Янник Синнер – 4.60, Новак Джокович – 1.22

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