В Узбекистане некоторым работникам начнут платить продуктами

Кабинет министров Узбекистана издал постановление, в котором излагаются конкретные условия, при которых может выдаваться зарплата в натуральной форме, сообщает Zakon.kz.

Как указано в Трудовом кодексе Узбекистана (статья 256), оплата в натуральной форме, которая относится к предоставлению товаров вместо денежной компенсации, как правило, запрещена, если иное не оговорено правительством, сообщает UPL 24.

Эта новая резолюция направлена на установление исключений из этого правила и предоставление четких руководящих принципов для его применения.



Согласно постановлению, работодателям разрешается частично компенсировать своим работникам расходы на товары, но только с явного письменного согласия работника. Размер выплаты в натуральной форме не должен превышать 30% от общей заработной платы работника и должен быть четко оговорен в трудовом договоре.

Закон допускает выплату натурой при определенных обстоятельствах.

Во-первых, когда работники заняты в производстве продуктов питания или сельскохозяйственной продукции, они могут получать компенсацию в виде продуктов, которые они производят для личного пользования или для своих семей. Кроме того, домашняя прислуга, которая помогает работодателям по хозяйству, может получать оплату натурой в виде питания и временного жилья.

Однако существуют определенные ограничения, изложенные в резолюции.

Оплата натурой не может быть произведена с использованием алкогольных и табачных изделий, лекарств, каннабиса или сельскохозяйственной продукции, запрещенной к свободной продаже. Кроме того, работники с заработной платой ниже первой категории единой тарифной сетки не имеют права на выплату в натуральной форме.

Что касается расчета оплаты натурой, то, если она производится сельскохозяйственной продукцией, учетная стоимость натуральной части не должна превышать ее себестоимости. При оплате питания и проживания следует учитывать фактическую рыночную цену.

Постановление устанавливает ограничения на выплаты натурой, основанные на проценте удержания заработной платы. Если работодатель удерживает до 50% от заработной платы работника, выплата натурой не должна превышать 10% от общей суммы. Однако, если вычет превышает 50%-ный порог, выплата натурой не допускается.