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В Италии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн

В Италии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн Фото: gdf.gov.it
Крупную партию кокаина весом около двух тонн и стоимостью €400-450 млн сожгли итальянские полицейские на Сицилии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Финансовая гвардия Италии.

"Лабораторные результаты дали четкие доказательства высокой степени чистоты найденного кокаина, а также позволили подтвердить первоначальную гипотезу, согласно которой вещество было южноамериканского производства", – говорится в сообщении.

Упаковки с наркотиками перевозили к месту ликвидации в бронированном фургоне в сопровождении полицейского эскорта, сопровождаемого вертолетами. Сортировка и перегрузка в автомобиль осуществлялись "в секретном месте".

На сайте ведомства опубликовано видео с процессом ликвидации коробок с кокаином.

Год назад в Италии также изъяли четыре тонны кокаина.

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