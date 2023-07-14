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Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Кызылординской области

Два человека погибли в ДТП в Кызылординской области Фото: pxhere
Водитель легкового автомобиля и пассажир рейсового автобуса погибли в результате ДТП на трассе Шымкент – Самара в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Кызылординской области 14 июля, на трассе Шымкент – Самара близ аула Баймурат столкнулись автобус и легковой автомобиль. Автобус совершал рейс из Кызылорды в Казалы.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, один пассажир автобуса скончался в медицинском учреждении. Водителя автобуса и трех пассажиров госпитализировали с различными травмами, одному из них оказали первую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

По факту ДТП начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК и назначили соответствующие судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Днем ранее три человека погибли в ночном ДТП близ Каскелена.

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Кызылорда Кызылординская область
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