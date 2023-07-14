Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау на трассах проходит акция "Приемная на дороге"

В Атырау на трассах проходит Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
14-15 июля текущего года проводится республиканская акция "Приемная на дороге".

Основной целью акции является проведение праворазъяснительной работы среди населения, информирование граждан и совершенствование правовых знаний по вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности, а также разъяснение миграционного законодательства.


В Атырау на трассах проходит

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области


Особенность акции "Приемная на дороге" в том, что любой житель может задать актуальные вопросы представителям компетентных органов. Отметим, что данная акция продлится до 15 июля.

"4 и 15 июля стартовала республиканская акция "Приемная на дороге". Данная акция проводится в целях оказания правовой помощи населению, повышения правовой грамотности граждан, в том числе антикоррупционной грамотности, расширения связей между обществом и властью, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, соблюдения миграционного законодательства, повышения доверия граждан к полиции совместно с представителями местных исполнительных органов и сотрудниками скорой помощи. В ходе данной акции вы сможете получить ответы на свои вопросы, касающиеся деятельности полиции", – сказал начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Бигамбаев Ерлан Валерьевич.


В Атырау на трассах проходит

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области


В ходе акции была проведена разъяснительная работа около 200 жителям города, поступило 37 предложений и отзывов от горожан.

"Сейчас большая часть поступивших предложений от жителей города касается установки дорожных знаков и временной регистрации иностранных автомобилей. На все вопросы отвечаем совместно с местными исполнительными органами", – сказал заместитель командира батальона патрульной полиции Управления полиции города Атырау Ерсин Кожахметов.


В Атырау на трассах проходит

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Читайте также

Начато расследование об убийстве девочки в Туркестанской области

ДСЭК: В Алматы отмечается рост заболеваемости серозным менингитом

Главное за день: Токаев об убийстве девочки, задержание членов ОПГ Дикого Армана, отставка вице-министра

Айсулу Омарова
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Гран-при "Славянского базара" завоевал юный певец из Казахстана
Способ борьбы с мопедистами-нарушителями придумали в Алматы
Управу на курьеров-мопедистов нашли в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления