В Атырау на трассах проходит акция "Приемная на дороге"

14-15 июля текущего года проводится республиканская акция "Приемная на дороге".

Основной целью акции является проведение праворазъяснительной работы среди населения, информирование граждан и совершенствование правовых знаний по вопросам обеспечения общественной и дорожной безопасности, а также разъяснение миграционного законодательства.





Фото: пресс-служба акимата Атырауской области





Особенность акции "Приемная на дороге" в том, что любой житель может задать актуальные вопросы представителям компетентных органов. Отметим, что данная акция продлится до 15 июля.

"4 и 15 июля стартовала республиканская акция "Приемная на дороге". Данная акция проводится в целях оказания правовой помощи населению, повышения правовой грамотности граждан, в том числе антикоррупционной грамотности, расширения связей между обществом и властью, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, соблюдения миграционного законодательства, повышения доверия граждан к полиции совместно с представителями местных исполнительных органов и сотрудниками скорой помощи. В ходе данной акции вы сможете получить ответы на свои вопросы, касающиеся деятельности полиции", – сказал начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Бигамбаев Ерлан Валерьевич.





Фото: пресс-служба акимата Атырауской области





В ходе акции была проведена разъяснительная работа около 200 жителям города, поступило 37 предложений и отзывов от горожан.

"Сейчас большая часть поступивших предложений от жителей города касается установки дорожных знаков и временной регистрации иностранных автомобилей. На все вопросы отвечаем совместно с местными исполнительными органами", – сказал заместитель командира батальона патрульной полиции Управления полиции города Атырау Ерсин Кожахметов.



