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Драка двух мам в Алматы попала на видео

Драка двух мам в Алматы попала на видео Фото: freepik
В соцсетях Алматы опубликовано видео, на котором две женщины вступили в схватку возле детского аттракциона, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлено, как женщины бьют друг друга кулаками и даже пускают в ход ноги. Обе стороны активно используют ненормативную лексику.

По словам автора видео, причиной драки стало то, что одна из женщин пыталась провести ребенка на аттракцион, игнорируя возрастные ограничения. Сотрудник парка пытался ей объяснить правила, но она его не слушала. Постепенно в спор втянулись люди из очереди, что и привело к потасовке.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


Ранее стало известно, что после драки боксера Шуменова в столичном ТРЦ было заведено уголовное дело.

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