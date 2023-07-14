ДСЭК: В Алматы отмечается рост заболеваемости серозным менингитом

За шесть месяцев текущего года в городе Алматы зарегистрировано лабораторно подтвержденных 76 случаев серозного менингита энтеровирусной этиологии, передает Zakon.kz.

В сообщении Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы говорится, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 3,41 , против показателя - 3,18 за аналогичный период прошлого года. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года отмечается незначительный рост заболеваемости на 0,7%.

"Заболеваемость регистрируется в основном среди детей в возрасте до 14 лет. По контингентам заболеваемость преобладает среди учащихся школ, удельный вес которых составил - 63,1% (48сл.), среди организованных детей посещающих ДДУ зарегистрировано 16 случаев (21,1%) и 11 случаев зарегистрировано среди неорганизованных детей (14,5%)". Пресс-служба ДСЭК города Алматы

По данным опроса заболевшие свое заболевание связывают с перенесенным ОРВИ, несоблюдением личной гигиены, употреблением плохо мытых фруктов, овощей.



В ДСЭК уточнили, что за указанный период осуществлялся контроль за внешней средой, отобраны 16 проб сточной воды - результат отрицательный, 61 пробы воды из открытых водоемов- результат отрицательный, 151 проб воды с фонтанов и бассейнов с отрицательным результатом.

Энтеровирусы относятся к семейству пикорновирусов. Они включают: 3 типа вирусов полиомиелита, 23 типа вирусов Коксаки А, 6 типов вирусов Коксаки В, 31 типов ЕСНО-вирусов и еще 4 типа энтеровирусов 68-71. Входят в группу кишечных вирусов. Энтеровирусы способны вызвать у человека целый ряд заболеваний, объединяемых общим термином энтеровирусные инфекции, как - серозный менингит, неспецифические лихорадочные состояния, отек легких, экзантемы, перикардит, миокардит, даже параличи, а также многие другие.

Пути передачи энтеровирусной инфекции разнообразны. Заражение энтеровирусами возможно: фекально-оральным путем - через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах, либо бытовым путем - при непосредственном контакте с вирусоносителем, или через обсемененные предметы домашнего обихода и воздушно-капельным путем - при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты. Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от трех до шести лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается и соответственно взрослые серозным менингитом болеют значительно реже. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до 1 года.

Чаще всего заболевание начинается с легких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39 - 40°С, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги. При появлении первых подозрительных признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция, в том числе серозный менингит опасны своими последствиями (потеря слуха и зрения, задержка развития психики).

В конце мая санврачи дали рекомендации родителям, отправляющим детей в оздоровительный лагерь.