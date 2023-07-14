В Алматинском зоопарке показали, как справляются с жарой его обитатели

Администрация Алматинского зоопарка поделилась видео, в котором отвечает на частый вопрос, как переносят жару его обитатели, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram зоопарка.





"Вода, конечно же, есть у всех наших животных. Но чаще посетители ее просто не видят, так как поилки с водой у ягуаров, пум, леопардов, лисиц, волков устанавливаем в технической зоне. Там ее легче менять, она всегда свежая и прохладная, так как поилки ставим в домиках либо в тени", – говорится в сообщении.

Также указывается, что барсуки, белый медведь, тигры очень любят купаться в бассейнах. А у слонов есть сенсорный душ.



"Нашим посетителям мы рекомендуем посещать зоопарк либо с утра пораньше, либо ближе к вечеру. Напоминаем, что зоопарк работает с 9:00 до 20:00, кассы закрываются на час раньше". Администрация Алматинского зоопарка

Ранее стало известно, что зоопарк Алматы выпустит на свободу ирбиса, найденного в горах.