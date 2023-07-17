Обман потребителя: почему инструмент рассрочки в Казахстане пора начать регулировать

Эксперты рассказали Zakon.kz о том, почему инструмент рассрочки в Казахстане нужно начать регулировать. И как банки и продавцы, прикрываясь нулевой процентной ставкой на самом деле обманывают всех покупателей, в том числе и тех, кто рассрочкой не пользуется.

Рассрочка для казахстанцев в последнее время стала удобным способом приобретения товара, на который нет денег здесь и сейчас. Продавцы и банки заявляют о переплате в 0%, однако возникает вопрос - кому выгодно просто так помогать покупателю приобрести товар мечты, не взимая за это денег.

Рассрочка - банальный обман потребителя

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев отмечает, что банки предоставляют рассрочку "не от широты душевной и щедрости сердечной". И не потому что они так хотят помочь, а просто потому что очень хорошо на этом зарабатывают. За наш счет.



"Понятное дело, что с точки зрения банков – это достаточно эффективный и весьма прибыльный инструмент. Рассрочка, естественно, только называется рассрочкой. Процент по ней совсем не нулевой. Это только ощущение. В цене товара все эти проценты и маржа продавца и банка уже зашиты. По факту стоимость этого товара не 100 тысяч, к примеру, а меньше. Условно товар этот можно было бы купить за 70, а может быть, и за 50 тысяч. Но ровно в силу того, что есть механизм рассрочки, ты покупаешь его за 100 тысяч. Создавая ощущение, что покупатель ничего не переплачивает, продавец давит на его жадность и "заставляет" брать в рассрочку. У человека возникает ощущение: какой я умный, взял и ничего не переплатил. Что на самом деле ложь, обман". Арман Бейсембаев

Но проблема казахстанских реалий, по его словам, в том, что тот, кто хочет купить товар за наличные, не используя рассрочку, все равно будут переплачивать эти скрытые проценты.

"Второй обман заключается в том, что покупая этот же товар уже за наличные, ты все равно купишь его за 100 тысяч. Тебе не предоставляется альтернатива в виде того, что если не пользуешься рассрочкой, "вот тебе товар за 70 тысяч". А продавцам невыгодно снижать цену товара вне рассрочки, потому что тогда станет очевидно, что рассрочка на самом деле таковой не является. Также продавцу выгодно продавать за наличные по завышенной цене, потому что в этом случае с банком он делиться не будет. Не все же в рассрочку покупают. И в этом случае это дополнительная прибыль". Арман Бейсембаев

Естественно, это подстегивает спрос, не давая ему снижаться. И, по мнению экспертов, влияет на инфляцию.

"Это проинфляционный фактор, на самом деле. Все эксперты единодушны в том, что механизмы рассрочки и потребительского кредитования – один из факторов достаточно высокой инфляции в стране. Не главный, но достаточно серьезный". Арман Бейсембаев

Инструмент рассрочки, который стал повсеместным также ломает психологию потребителя. Люди больше не стремятся копить деньги. Зачем это делать, если можно расплатиться частями?

"Конечно, это аморально так обманывать потребителя. С другой стороны создаются искусственные условия, которые подталкивают именно брать рассрочку. У тебя не возникает мысли копить. И ты подсаживаешься на этот механизм, как наркоман на иглу. Людям дают ложное ощущение, что они ничего не переплачивают. Хотя на самом деле эксперты уже подсчитывали, что если эта произошла за счет рассрочки, банк с продавца берет процент. И в итоге в рассрочке сидит процент даже больше, чем разрешено Нацбанком. По моему, там сидит процентная ставка до 86% годовых". Арман Бейсембаев

Помимо того, что мнимая рассрочка помогает зарабатывать банкам и продавцам, она в каком-то смысле, по мнению, Армана Бейсембаева, помогает иностранным производителям сбывать свой товар.

"Мы по сути таким образом финансируем иностранного производителя. Все товары, которые так или иначе предоставляются в рассрочку – импортные. Местного потребителя же мы не финансируем таким образом. Автокредиты, пожалуй, единственное исключение. И вся наша банковская система работает на иностранного производителя. Холодильники, микроволновые печи, пылесосы, смартфоны. Насколько это морально с точки зрения патриотизма?" Арман Бейсембаев

Нужно отрегулировать инструмент рассрочки

При этом бороться с этим инструментом, по его мнению, не стоит. Но нужно строго отрегулировать.

"Нужно заставить банки указывать это дело. Продавцов указывать стоимость товара вне рассрочки. Такая практика уже имеется, если ты покупаешь товар за наличку, то его стоимость на 20% дешевле. Отрегулировать эту сферу нужно. Я стоял бы на том, чтобы немножко ужесточить правила выдачи таких потребительских кредитов. Чтобы это дело как-то немного остудить. Чтобы объемы выдаваемых потребительских кредитов были поменьше. Это вопрос политической воли, регулятора, который должен взяться за это. И тогда это все придет в адекватное состояние". Арман Бейсембаев

Сейчас это регулируется в рамках общих правил. Арман Бейсембаев говорит о том, что нужно отдельно прописать правила, касающиеся инструмента рассрочки.

"Чтобы было предусмотрено наказание за обман потребителя. Минторговли должно к этому делу подключиться, чтобы торговые сети указывали стоимость вне рассрочки. Как будут указывать – это дело техники, главное, чтобы у потребителя была возможность купить товар по цене, которая не предусматривает выплату процентов банка". Арман Бейсембаев

Ситуация не так плоха

Экономический обозреватель Юрий Масанов также указывает на проблему того, что переплачивать за товар в итоге приходится всем, помимо тех, кто берет в рассрочку.

"Но сразу скажу: есть случаи, и они нередки, когда придя лично в магазин, вы можете увидеть цены ниже, чем у того же магазина онлайн на условном маркетплейсе. То есть ситуация не так плоха. Но тут просто нужно понимать, что мы живем в рыночной экономике, и никто за бесплатно ничего делать не будет. Кредит выглядит менее привлекательным в сравнении с рассрочкой из-за открытого объявления процентов, которые нужно будет выплачивать заемщику. Но на самом деле рассрочка просто скрывает маржу банков внутри цены товара". Юрий Масанов

И на самом деле, по его мнению, если грамотно пользоваться этим инструментом, то можно извлечь свои плюсы.

"Выгода заключается в том, что человек может купить желаемый товар или услугу, не имея всей суммы в своем распоряжении. На самом деле это выгодно, когда вы заезжаете в новую квартиру после ремонта и хотите обставить ее техникой. Понятно, что далеко не у всех есть деньги, чтобы в один заход купить и холодильник, и стиральную машину, и плиту, и другие обычные атрибуты комфортной жизни в собственном жилье. Поэтому кредиты/рассрочки позволяют сразу приобрести все нужное, а платежи за это растянуть на год или два". Юрий Масанов

В целом кредит, это нормальный инструмент для осуществления сделок купли-продажи, который столетиями существует в экономике. И если в Казахстане мы декларируем строительство рыночной экономики, то все ее проявления, включая и кредиты, в ней будут существовать в любом случае.

Главное - это помнить, что ответственность за кредит несут заемщик и кредитор. Кредитор ответственен за то, чтобы выдать кредит (будь то кредит наличными, рассрочка или ипотека) в соответствии с законодательством, например, не превышая предельные ставки регулятора и работая по взысканию долгов сугубо в правовом поле. А заемщик обязан возвращать кредит по обговоренным в договоре срокам и в полной мере.

"Если у него есть какие-то проблемы с возможностями обслуживать долг, то есть процедуры, например, рефинансирования, чтобы урегулировать проблему. Истории о том, что кто-то взял кредит и не может расплатиться, при этом взывая к государству и общественности, на мой взгляд, зачастую неуместны. Ответственность на то и ответственность, что за принятые обязательства нужно отвечать. Ежели вы не согласны с тем, что долги нужно возвращать и вообще "долги отдают только трусы", то вам лучше с кредитами не связываться. А так с самим кредитом (или рассрочкой) как инструментом приобретения благ я проблем не вижу. Просто важно правильно оценивать свои потребности и возможности". Юрий Масанов

Если денег на покупку какого-либо товара не хватает, Юрий Масанов советует в первую очередь подумать - а нужно ли это вам вообще. Здесь подразумевается, к примеру, покупка новой модели смартфона или нового дорогого автомобиля, когда желание обладать элементом статуса преобладает над рациональной оценкой своих финансовых возможностей.

"Если вы принципиально не хотите брать кредит или же вам его не дают из-за низкого кредитного рейтинга, то единственными вариантам покупки являются планирование семейного бюджета с экономией и сбережениями. Но здесь уже нужна хорошая дисциплина, и за определенный срок вы сможете накопить нужную для покупки сумму денег". Юрий Масанов

Почему при одинаковом доходе одним хватает и на отдых, и на ремонт, а другие не вылезают из кредитов и микрозаймов? Главное – грамотно спланировать бюджет. Истории и советы казахстанцев, как грамотно управлять своими финансами, вы можете прочитать здесь.