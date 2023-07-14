В Китае казнили воспитательницу детского сада, отравившую 25 детей

В Китае привели в исполнение высшую меру наказания для воспитательницы детского сада, которая в попытке отомстить коллеге отравила 25 детей, один из которых скончался, сообщает Zakon.kz.

Ее казнили 13 июля, пишет The Paper.

В марте 2019 года в одном из детских садов городского округа Цзяоцзо произошло массовое пищевое отравление. Полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила в кашу дошкольников нитрит натрия. Один из отравленных детей скончался после 10 месяцев лечения.

Мотивом преступления стал конфликт с коллегой из детского сада.

Ван Юнь была приговорена к казни судом первой инстанции. В дальнейшем приговор подтвердил верховный народный суд КНР.

Следователи также выяснили, что в 2017 году женщина из-за ссоры подсыпала нитрит натрия в напиток своего мужа. В результате он получил отравление средней тяжести.

Детский сад после массового отравления закрыли.