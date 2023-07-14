Состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье Семея

В Семее состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье города, сообщает Zakon.kz.

Идея открытия подобных общественных пространств заключается в том, чтобы создать положительную атмосферу для занятия спортом. В приоритете - развитие массового спорта. Новое подмостовое пространство позволит улучшить городскую среду и качество жизни жителей, создавая новые возможности для общества, культуры, отдыха и развития городской инфраструктуры.





Фото: пресс-служба акимата Абайской области





Здесь расположены два комплекта зрительских трибун, предназначенных для обеспечения комфортного размещения зрителей во время проведения различных мероприятий или спортивных соревнований, детские площадки, фитнес-зона и баскетбольные площадки.

Новое место для отдыха наполнено различными художественными элементами, росписями, что придает подмостовой зоне эстетическую привлекательность. Площадь выполненных художественных работ составляет 1850 кв.м.





Фото: пресс-служба акимата Абайской области





Кроме того, установлена архитектурная подсветка, каменная брусчатка для создания декоративного и прочного покрытия зоны, выполнено тартановое покрытие с нанесение EPDM и озеленение территории. Для обеспечения безопасности жителей имеются камеры видеонаблюдения.

Также состоялось открытие памятника влюбленных с разрезанием ленты молодоженами. Вместе с тем прошли игры по стритболу, асык и баскетболу.





Фото: пресс-служба акимата Абайской области





В завершение мероприятия для жителей города выступили артисты городского Дворца культуры и популярная группа "AIZaBi".





Фото: пресс-служба акимата Абайской области



