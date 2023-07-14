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Состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье Семея

Состоялось торжественное в Семее Фото: пресс-служба акимата Абайской области
В Семее состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье города, сообщает Zakon.kz.

Идея открытия подобных общественных пространств заключается в том, чтобы создать положительную атмосферу для занятия спортом. В приоритете - развитие массового спорта. Новое подмостовое пространство позволит улучшить городскую среду и качество жизни жителей, создавая новые возможности для общества, культуры, отдыха и развития городской инфраструктуры.


Открытие подмостового пространства в Семее

Фото: пресс-служба акимата Абайской области


Здесь расположены два комплекта зрительских трибун, предназначенных для обеспечения комфортного размещения зрителей во время проведения различных мероприятий или спортивных соревнований, детские площадки, фитнес-зона и баскетбольные площадки.

Новое место для отдыха наполнено различными художественными элементами, росписями, что придает подмостовой зоне эстетическую привлекательность. Площадь выполненных художественных работ составляет 1850 кв.м.


Открытие подмостового пространства

Фото: пресс-служба акимата Абайской области


Кроме того, установлена архитектурная подсветка, каменная брусчатка для создания декоративного и прочного покрытия зоны, выполнено тартановое покрытие с нанесение EPDM и озеленение территории. Для обеспечения безопасности жителей имеются камеры видеонаблюдения.

Также состоялось открытие памятника влюбленных с разрезанием ленты молодоженами. Вместе с тем прошли игры по стритболу, асык и баскетболу.


Состоялось торжественное в Семее

Фото: пресс-служба акимата Абайской области


В завершение мероприятия для жителей города выступили артисты городского Дворца культуры и популярная группа "AIZaBi".


Состоялось торжественное в Семее

Фото: пресс-служба акимата Абайской области


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Абайская область Семей
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