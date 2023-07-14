Ситуация в Украине: Усик будет баллотироваться в президенты, Орбан считает, что Украина потеряла суверенитет

Фото: Instagram/usykaa

В Пентагоне считают, что предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременно, Анкара утверждает, что дала объяснения РФ по передаче Киеву "азовцев", сообщает Zakon.kz.

Украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в выборах президента Украины: "Я еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться".

Президент России Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Россия не делала никаких заявлений относительно продления "зерновой сделки", ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США заинтересованы в продлении зерновой сделки, непродление создаст угрозу развивающимся странам, прокомментировал ситуацию госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представитель Пентагона Дуглас Симс подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов.

Украине поступили не только кассетные боеприпасы США, но и от других стран, Симс.

Также представитель Пентагона отметил, что предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременно.

Минобороны Беларуси сообщило, что члены ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов проводят обучение белорусских территориальных войск под Осиповичами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси отсутствует.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что десять стран присоединились к декларации стран G7 по поддержке Украины.

Анкара утверждает, что дала объяснения РФ по передаче Киеву "азовцев", но деталей не привела, говорится в заявлении правящей партии Турции.

Участники саммита НАТО до последнего момента не планировали включать в итоговое коммюнике упоминание о приглашении Украины в альянс, оно появилось менее чем за 48 часов до начала встречи, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы Минфина Германии Кристиана Линднера, выделение денег на помощь Украине в будущем не должно непосредственно относиться к долгосрочному бюджету Евросоюза, пишет Bloomberg.

Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег, военной промышленности, все получает от США и Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Также Орбан отметил, что "Украина своеобразно просит о помощи, агрессивно требуя и применяя шантаж". Читайте также В Китае казнили воспитательницу детского сада, отравившую 25 детей В Италии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн В Узбекистане некоторым работникам начнут платить продуктами

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