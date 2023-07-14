Ситуация в Украине: Усик будет баллотироваться в президенты, Орбан считает, что Украина потеряла суверенитет
Фото: Instagram/usykaa
В Пентагоне считают, что предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременно, Анкара утверждает, что дала объяснения РФ по передаче Киеву "азовцев", сообщает Zakon.kz.
- Украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в выборах президента Украины: "Я еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться".
- Президент России Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана.
- Россия не делала никаких заявлений относительно продления "зерновой сделки", ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- США заинтересованы в продлении зерновой сделки, непродление создаст угрозу развивающимся странам, прокомментировал ситуацию госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Представитель Пентагона Дуглас Симс подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов.
- Украине поступили не только кассетные боеприпасы США, но и от других стран, Симс.
- Также представитель Пентагона отметил, что предоставление Украине истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременно.
- Минобороны Беларуси сообщило, что члены ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов проводят обучение белорусских территориальных войск под Осиповичами.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси отсутствует.
- Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что десять стран присоединились к декларации стран G7 по поддержке Украины.
- Анкара утверждает, что дала объяснения РФ по передаче Киеву "азовцев", но деталей не привела, говорится в заявлении правящей партии Турции.
- Участники саммита НАТО до последнего момента не планировали включать в итоговое коммюнике упоминание о приглашении Украины в альянс, оно появилось менее чем за 48 часов до начала встречи, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- По словам главы Минфина Германии Кристиана Линднера, выделение денег на помощь Украине в будущем не должно непосредственно относиться к долгосрочному бюджету Евросоюза, пишет Bloomberg.
- Украина потеряла суверенитет, у нее нет денег, военной промышленности, все получает от США и Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
- Также Орбан отметил, что "Украина своеобразно просит о помощи, агрессивно требуя и применяя шантаж".
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